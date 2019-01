Pólvora contra las dudas del Dépor

Al Deportivo le falta pólvora, la que encendió en los primeros meses de competición, cuando mostró una pegada descomunal gracias, sobre todo, a la eficacia de su pareja de delanteros: Quique González, pichichi blanquiazul con diez dianas; y Carlos Fernández, que lleva siete. La situación ha cambiado y ahora el conjunto de Natxo González acumula tres partidos y medio sin marcar, 316 largos minutos de sequía claves para explicar el mal momento del equipo coruñés, que se mantiene como el más realizador de Segunda con 31 tantos, uno más que su próximo rival, el Albacete. La efectividad blanquiazul depende demasiado en exclusiva de sus hombres de ataque, que atraviesan un momento delicado. Carlos está descartado para el domingo por lesión y Quique sigue reñido con el gol. Solo anotó uno en sus últimos ochos partidos. Fue frente al Zaragoza, de penalti, el tercero y definitivo del Dépor (3-1). Desde entonces, el equipo coruñés no volvió a anotar, ni en la segunda parte ante los maños, ni tampoco después frente a Cádiz, Lugo y Mallorca.

Natxo González busca soluciones ofensivas y lo hace condicionado por los problemas físicos de Carlos Fernández, Christian Santos y Pedro Sánchez, así como por el incierto futuro de Carles Gil. El objetivo es acabar ante el Albacete con esa mala racha de cara a puerta y, sobre todo, lograr un triunfo necesario con el que agarrarse con más fuerza a la lucha por las plazas de ascenso directo. Al no poder contar en Palma con Carlos, baja de última hora el pasado fin de semana, el técnico alineó desde el inicio a Fede Cartabia. El andaluz sigue sin estar listo para competir, así que el argentino tiene todas las papeletas para repetir en la formación titular ante el Albacete.

Hasta ahora Fede no ha gozado de continuidad por culpa de las lesiones y solo ha podido celebrar un tanto en Liga, el que sirvió para arañar un punto en el campo del Almería (1-1). El exvalencianista quiere ayudar en todo lo posible, a ser posible con goles, a superar este momento de dificultad. "Se ha visto que nuestros delanteros, cuando no están en forma, se nota -apunta Cartabia-. En los primeros dieciséis partidos fueron muy importantes porque hicieron muchos goles. Intentaremos ayudarles para que los puedan hacer lo más rápido posible. A nivel personal, intentaré mejorar mis números, hacer goles y ayudar en todo lo que pueda y esté a mi alcance".

Hora y media de análisis

El cuerpo técnico del Deportivo, encabezado por Natxo González, se reunió antes del entrenamiento de ayer con la plantilla para analizar con imágenes de vídeo los errores que está cometiendo el equipo con el objetivo de que no se repitan. Pese al bache de resultados y juego, los futbolistas confían plenamente en que el trabajo, a la larga, dará sus frutos, según explicó Cartabia antes de salir al césped: "Nosotros no dudamos. Tenemos las ideas claras, lo que sí que se han generado dudas alrededor de nosotros porque no ganamos y es normal porque representamos una camiseta que estamos obligados a ganar en todas las canchas y tenemos que mejorar para seguir haciéndolo".

Llega un "partidazo" el domingo en Riazor contra el Albacete, un encuentro que el Dépor, según Cartabia, no afrontará con una presión añadida por la situación. "Presión, ninguna. Tenemos que salir a disfrutar, a jugar y a ganar, obviamente, para seguir confiando en nuestro trabajo y que no se creen dudas alrededor. Es un tema más mental que otra cosa por los resultados. El domingo tenemos un partidazo para ganar delante de nuestra gente y cerrar todo tipo de especulaciones", recalcó el atacante argentino del Deportivo.