Bóveda: "Vamos a volver a demostrar que somos muy buenos"

Eneko Bóveda está convencido de que el Deportivo superará este bache, que coincide con la apertura del mercado invernal. "Justo nos pilla el mal momento en el que todos parecemos un pelín peores de lo que éramos y parece que todos los que vayan a venir van a ser muchísimo mejores de los que estábamos. Hace cuatro meses estaríamos hablando de que aquí no tiene sitio ni dios. No hay que volverse locos. Somos críticos y ambiciosos. Sabemos que no hemos jugado buenos partidos últimamente pero el equipo es muy bueno, lo ha demostrado, y tengo toda la fe del mundo en que vamos a volver a demostrar que somos muy buenos y vamos a cumplir nuestros objetivos".

El defensa considera de "especial trascendencia" el encuentro del domingo ante el Albacete. "Es un partido especialmente importante, por el momento, en el que todos tenemos esa rabia por cortar esa negatividad que se genera por los malos resultados, y también por el rival que es. Sí me parece un partido de especial trascendencia", afirmó Bóveda, que elogió al conjunto manchego: "Por la trayectoria regular que tiene es capaz de ganar en casa y fuera. Te esperas que vayan a estar arriba hasta final de temporada".

Carlos Fernández y Christian Santos completaron con el grupo el suave entrenamiento de esta mañana en Abegondo, así que todo apunta a que estarán disponibles para el partido del domingo en Riazor contra el Albacete (18.00 horas). Siguen al margen por problemas físicos Pedro Sánchez y Michael Krohn-Dehli.