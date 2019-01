"Hay que estar tranquilos, no creo que sea necesaria una revolución"

La palabra que más repite estos días David Simón Rodríguez (Las Palmas, 1988) es "tranquilidad". Al igual que el resto de sus compañeros, el lateral derecho deportivista admite que el equipo atraviesa un bajón de rendimiento, pero recomienda calma para superarlo. El defensa también reconoce que el rendimiento individual ha descendido en las últimas semanas, empezando por él mismo.

- Acostumbrados a una dinámica positiva, ¿están ahora conociendo la cara menos amable de la categoría?

-Está claro que durante el primer tramo de la temporada conseguimos victorias con buen juego, pero es normal que durante una temporada tan larga haya traspiés. Hay que afrontarlos sin volverse locos ni agobiarnos más de la cuenta. Esto pasa en todos los equipos en una liga tan competitiva, ahora lo que hay que hacer es trabajar para que los resultados vuelvan.

- Se habla de bache, bajón, crisis... ¿Cómo lo definen ustedes?

-Es obvio que no es el mejor momento, pero también hay que recordar que ha habido jugadores lesionados y otros que a lo mejor no estamos con esa frescura de antes. Insisto en que con trabajo y con la unión que hemos tenido hasta ahora las cosas cambiarán.

- ¿Es más una cuestión anímica o futbolística?

-Hay un poco de las dos, pero es que es normal. La competición es muy larga y hay momentos en los que llegan los empates y las derrotas. A otros equipos les llegan al principio o al final y a nosotros nos ha pasado ahora, pero no hay que agobiarse ni pensar más allá. Lo importante es saber que esto es pasajero, que el trabajo y el compromiso se mantiene y que todo el mundo sabe que hay que volver a conseguir victorias.

- ¿Cómo se lidia con un momento como este?

-No hay que olvidar que estamos a cuatro puntos del líder. Si a principio de temporada te dicen de estar a tres puntos del segundo, todo el mundo aceptaría. Queremos estar arriba, obviamente, pero en estos casos hay que tener tranquilidad y no hacer sangre de una cosa que puede ser normal, hay que tener calma.

- ¿Hace falta más paciencia que otros años?

-Este año mucho más. Hay equipos con mucha historia y que quieren volver a Primera. Ningún equipo se consigue despegar y parece que va a ser así durante toda la temporada. Hay que tener paciencia y sobre todo ahora que no hemos conseguido ganar en tres jornadas seguidas.

- A principio de temporada dijo que eran un "equipazo". ¿Lo mantiene?

-Pues claro. Jugador por jugador y sobre todo como equipo, que es lo que nos ha llevado a estar arriba y lo que nos ha permitido hacer un gran juego.

- ¿Les han tomado la medida los rivales?

-Puede ser. Los rivales prácticamente dejan una línea de seis atrás y nos esperan para salir a la contra. El míster en ese aspecto tiene las ideas claras y nosotros vamos a intentar sorprender de la misma, de distinta o de cualquier forma a los contrarios.

- Se habla mucho de un cambio de sistema y de abandonar el famoso rombo...

-No nos estamos volviendo locos, pero algo para sorprender al rival lo estamos trabajando. Hay que adaptarse, está claro, esto es fútbol. Una de las cosas que más me gustan del cuerpo técnico es que es capaz de adaptarse, si hay que cambiar algo no tiene problema. A lo mejor se pueden retocar algunas cosas, pero sin volverse locos.

- ¿No cabe esperar una revolución ante el Albacete el domingo entonces?

-¡Pero si estamos cuartos! Tampoco hay que hacer eso, hay que estar tranquilos. Durante muchos partidos de la primera vuelta hemos hecho disfrutar a la afición y hemos conseguido grandes resultados, no creo que haya que hacer una revolución.

- ¿Qué les transmite en estos momentos el míster?

-Pues nos transmite esa tranquilidad que creo que tenemos que tener, que tiene sus ideas pero que también se adapta a nosotros, que la verdad que eso en un entrenador es muy importante. Nos pide que durante la semana nos exijamos a nosotros mismos y que cuidemos los pequeños detalles, que a estas alturas en la segunda vuelta ya empiezan a ser determinantes.

- Se cita la falta de gol como explicación a los males recientes del equipo, ¿pero han perdido influencia también los laterales?

-Es verdad que ahora, ante equipos que se están metiendo atrás, nos está costando un poco más llegar y que el equipo tenga profundidad. Buscaremos soluciones y otras situaciones en los partidos.

- ¿Individualmente usted también ha notado un bajón?

-En el mes de diciembre estuve lesionado prácticamente tres semanas. Entre la sanción y el tiempo que estuve tocado tengo ganas de hacerlo bien. Nos tenemos que ayudar entre nosotros porque seguramente todos los jugadores volvamos a un pico muy alto.