Carlos entra en la convocatoria y Carles Gil vuelve a quedarse fuera

Carlos Fernández se ha recuperado de sus molestias y ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana contra el Albacete en Riazor. El entrenador, sin embargo, ha vuelto a dejar fuera a Carles Gil, que continúa reflexionando sobre la posibilidad de abandonar el equipo en este mercado de invierno.

Natxo ha manifestado tras el entrenamiento en el Riazor que el delantero se encuentra en condiciones después de superar la lesión que se le diagnosticó a comienzos de esta semana. El ténico aseguró que incluso podría ser titular si así lo decide. En el caso de Carles Gil, Natxo apuntó que ha decidido dejarlo otra vez fuera de la convocatoria mientras no se aclara su futuro. "Anda con esa toma de decisión, de salir o no salir, de aceptar o no aceptar la oferta y como es natural no va a estar al cien por cien", indicó.

En la convocatoria de 19 jugadores para mañana también ha entrado Christian Santos, con molestias durante la semana.