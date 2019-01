El Dépor jugará con 1.100 en Gijón

Desde las siete de la mañana montó guardia en Riazor Emilio García Suárez, el más madrugador de los aficionados blanquiazules que ayer se pasaron por la Oficina de Atención al Deportivista para comprar las entradas del Sporting-Dépor. Fue el primero de la cola, aunque él no estará el domingo en El Molinón, donde sí animarán al equipo coruñés su hija y su yerno, los destinatarios de las localidades. "Ellos trabajan y yo ahora no, así que les vengo a hacer eso. Madrugón no fue, porque vivo ahí al lado", relata García, encantado de cumplir con el encargo familiar. Tanta prisa se dio, que se adelantó "dos minutos" a los primeros empleados del club en llegar a las oficinas. En total, en el primer día de venta se despacharon 524 entradas de las 600 ofertadas por el club, todas a 25 euros. Quedan 76 que, probablemente, se agotarán hoy. A ese paquete de billetes hay que sumarle los 450 distribuidos directamente por la Federación de Peñas del Deportivo gracias al convenio con Aficiones Unidas. Está garantizado, por lo tanto, un respaldo de más de un millar de aficionados blanquiazules en El Molinón, alrededor de 1.100, según los cálculos de la Federación.

Unos 1.300 fieles blanquiazules acudieron hace dos temporadas a la última visita del Dépor a Gijón, el 5 de marzo de 2017. Todos disfrutaron de una victoria vital gracias al gol de Pedro Mosquera (0-1), un triunfo clave en la apurada salvación del Deportivo y que empujó un poco más al Sporting hacia el descenso. Casi dos años después, ambos vuelven a compartir un mismo objetivo, pero en este caso no la permanencia sino el ascenso. Para lograrlo el equipo coruñés necesita mejorar mucho fuera de casa. No vence a domicilio desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando se impuso en Tarragona (1-3).

Viaje en bus con las peñas

Tras el convincente triunfo ante el Albacete (2-0), el Dépor quiere ahora confirmar su reacción el domingo en Gijón, con el valor extra de volver a ganar fuera de casa a costa de otro rival directo y con el aliciente de hacerlo ante esos 1.100 valientes. La afición mantiene intacta la fe y lo demostró ayer en Riazor, formando cola para conseguir localidades, dos como máximo por socio. Para todos los que tengan su entrada para Gijón, la Federación de Peñas del Deportivo ofrece la posibilidad de viajar en bus por 20 euros los peñistas, y por 25 el público en general. El plazo para apuntarse en el número de teléfono 604 053 164, operativo de 17.00 a 20.00 horas, finaliza el jueves.