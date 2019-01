Albentosa: "No tengo nada que reprochar al Dépor"

El exjugador del Deportivo ha jugado la primera parte de la liga en el Nàstic de Tarragona pero ahora busca destino. Cuenta con ofertas de varios clubes españoles pero también de otros de Israel, Italia y Japón. Su ilusión es conocer «otras culturas». Albentosa cuenta con una larga trayectoria, en la que ha «tocado» todas las categorías. Ahora busca nuevos retos.

Después de media temporada de bastante éxito deportivo a nivel individual en el Nàstic de Tarragona, ha quedado libre para poder negociar con otros equipos. ¿Qué posibilidades valora y a qué está abierto?

Lo primero es agradecer al Nàstic todo lo que ha hecho por mí durante el tiempo que he estado allí. Me han tratado muy bien hasta el último día. Hablé con el Deportivo de A Coruña y decidimos que teníamos que terminar esa etapa. En los últimos días, he estado en contacto con el club y valoramos la posibilidad de que quedara libre. Era lo mejor para las dos partes. Ahora, el mercado está abierto y mi intención es salir fuera de España. Junto a mi familia, nos gustaría vivir una experiencia nueva y conocer otras culturas.

¿Cómo valora tu paso por Segunda División tras jugar tantos años en la élite y haber demostrado sus cualidades?

He estado en todas las categorías del fútbol español, desde Preferente hasta Primera, pero bajar con el Deportivo fue muy duro porque teníamos unas expectativas muy diferentes, tanto cuando firmé como a nivel grupal. No estaba en mis planes estar en Segunda, pero el fútbol te lleva por muchos caminos. En verano tuve opciones de salir a grandes equipos de España y Europa, pero no se concretó nada. Unas veces por mí y otras por el Deportivo. Aun así, no tengo nada que reprochar. Ahora tengo muchas ganas de afrontar un nuevo reto. Estoy muy motivado. En el fútbol no dejas de aprender nunca y yo quiero seguir por ese camino. No sé lo que pasará en los próximos días. En el Nàstic he disfrutado mucho, aunque no nos han salido bien las cosas. Tengo 30 años, estoy en el mejor momento de mi carrera y la ilusión intacta.

¿Cómo se definiría como central?

En cada equipo se juega de una manera diferente. Diría que soy un central con envergadura y que va bien por arriba, pero nunca me ha gustado hablar de mis virtudes y mis defectos. Eso lo tienen que opinar los aficionados. A mí me encanta tratar bien el balón y en los sitios donde he estado, es cierto que, desgraciadamente, apenas se ha apostado por este modelo de juego.

Se rumorea que tiene ofertas de Japón o Israel. ¿Qué es lo que le parece más atractivo del fútbol de estos países?

Tengo varias opciones, pero hasta que no haya nada cerrado no quiero avanzar nada, porque el fútbol puede cambiar en cuestión de minutos. Me atrae mucho poder ir a campeonatos de este tipo, donde se está creciendo a pasos agigantados. A nivel extradeportivo son países con una cultura muy atractiva, además de que es una oportunidad para seguir aprendiendo idiomas. Sería un cambio muy grande para mis niños y mi mujer, pero estamos preparados para afrontarlo. En lo deportivo, podría aportar toda mi experiencia en el vestuario.