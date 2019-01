Tres para un solo 'nueve'

El nuevo dibujo táctico que Natxo González estrenó con tanto éxito el pasado fin de semana frente al Albacete, con extremos y un único punta, endurece todavía más la pelea de los delanteros por hacerse con un hueco en el once. De jugar con dos referencias ofensivas el Dépor ha pasado a formar con un solo nueve. Quique González fue el elegido frente al conjunto manchego, aunque el pichichi blanquiazul no tiene garantizada la continuidad en el once el domingo en Gijón. El pucelano sigue reñido con el gol -solo anotó uno en sus últimos nueve encuentros, de penalti frente al Zaragoza- y atraviesa un momento de especial ansiedad y desconfianza. Carlos Fernández, que reapareció contra el Albacete tras la lesión leve que le impidió competir en Mallorca, es una de las alternativas naturales para jugar en punta. La otra es Christian Santos, un delantero más de área con cualidades que se adaptan bien al nuevo dibujo.

Natxo tiene la última palabra. Decidirá por cuál de los tres se decanta para completar el tridente ofensivo, ya que Fede Cartabia y Borja Valle, también delanteros, destacaron en la victoria del pasado domingo partiendo desde las bandas y, por lo tanto, lo normal es que repitan como extremos en El Molinón. Suyos fueron los goles ante el Albacete, uno en cada parte. El argentino abrió el marcador con un soberbio lanzamiento de falta y el berciano firmó el 2-0 definitivo culminando una acción personal con un gran disparo, duro y ajustado, imparable para el portero Tomeu Nadal.

Cartabia y Valle formaron tridente el pasado domingo con Quique, que se mantiene como el máximo artillero blanquiazul pese a llevar bastantes semanas sin mojar. Nueve de sus diez tantos los concentró en las trece primeras jornadas. Después de su doblete al Oviedo, el 10 de noviembre del año pasado, solo vio puerta una vez en los siguientes nueve encuentros en los que participó. Fue de penalti, ante el Zaragoza, el 16 de diciembre. Desde entonces no volvió a anotar el pucelano, al que Natxo ya dejó en el banquillo por decisión técnica frente al Lugo.

Siete goles, tres menos que Quique, ha firmado hasta ahora Carlos Fernández, el último en la jornada 15 ante Osasuna, hoy hace justo dos meses. El andaluz se perdió los tres últimos encuentros del año pasado por un problema muscular. Reapareció ante el Lugo en el primer compromiso de 2019, pero otra lesión, en este caso más leve, le hizo ser baja de última hora ante el Mallorca. Se recuperó en un tiempo récord y volvió ante el Albacete para disputar los minutos finales. Frente a los manchegos Carlos coincidió sobre el césped con Christian Santos, quien había entrado poco antes en sustitución de Quique. El venezolano, que jugó muy poco en la primera vuelta, ha recuperado la esperanza de ganar protagonismo impulsado por el nuevo sistema, que se adapta mejor a sus características de rematador.

La plantilla del Deportivo regresó ayer a Abegondo tras un día de descanso para empezar a preparar el encuentro del domingo contra el Sporting y Natxo todavía no realizó ninguna prueba que dé pistas sobre qué once presentará en El Molinón. En cualquier caso, el técnico apostará en Gijón por la continuidad después del gran encuentro completado ante el Albacete, que sirvió, además, para acabar con la sequía de tres partidos y medio sin marcar. Como mucho, el entrenador vitoriano hará uno o dos retoques en la alineación, puede que uno de ellos en la delantera, con tres candidatos para un solo nueve tras el cambio de sistema.