Cuestión de "mentalidad"

Natxo González prefiere no detenerse en el tiempo que lleva el equipo sin conseguir una victoria a domicilio -"no lo cuento", manifestó ayer-, pero reconoce que le harán falta puntos lejos de Riazor para conseguir el ascenso a final de temporada. "Está claro es que dentro de la dificultad que tiene jugar como visitante no acabamos de enganchar un poco esa victoria", admitió. "Posiblemente sea un poco la mentalidad, un poco que hasta el momento los resultados de casa te liberan y no te hacen competir con la misma tensión fuera de casa, y ahí estamos, a ver de qué manera sumamos fuera porque lo necesitamos", añadió el entrenador deportivista tras el entrenamiento de ayer por la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

La de El Molinón esta tarde será la primera de las visitas comprometidas que afronten los deportivistas en las próximas semanas. Después les aguardan Granada y Málaga, los dos escenarios complejos y de aspirantes al ascenso. Para Natxo, sin embargo, son lugares en los que cambiar el rendimiento de un equipo irregular como visitante. "Me lo tomo como buen momento para cambiar la dinámica fuera de casa. Qué mejores retos y pruebas que equipos como esos. Nos tiene que ilusionar porque, si queremos conseguir los objetivos, tenemos que sumar más puntos como visitante", reflexionó.

En la parada de esta tarde en El Molinón, el técnico deportivista apostará por el planteamiento que ya utilizó contra el Albacete la jornada pasada. La única novedad podría ser la entrada de Christian Santos en lugar de Quique González. En la situación del venezolano se detuvo ayer Natxo. "Es otro, más feliz en el día a día. Es un poco que se ha dado cuenta del camino en el que estaba. No hablo de lo profesional y la actitud porque siempre ha sido buena, pero emocionalmente le costaba gestionar ciertas situaciones que no le llevaban a ningún sitio", manifestó acerca del delantero. Es un importante paso que ha dado y nos ha beneficiado a todos", insistió.

El Deportivo estará acompañado esta tarde en El Molinón por más de un millar de aficionados desplazados hasta Gijón que mitigarán la sensación de jugar como visitante. "Nos llena de más responsabilidad todavía. Primero, quiero darles las gracias de antemano por el apoyo que vamos a tener. Somos conscientes todos de que hay un objetivo claro y todos necesitamos sumar desde una parte o de otra. Con la suma de todos llegaremos satisfechos al final de la carrera", indicó Natxo sobre el desplazamiento.