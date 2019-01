Tino Fernández prevé un 31 de enero agitado

"Yo diría que va a ser en plural (novedades, fichajes), pero también puede ser en singular". Tino Fernández se prepara para un 31 de enero largo en el que pueden cristalizar varias operaciones. El equipo coruñés, con Íñigo López ya asegurado, pretende cerrar una o dos incorporaciones más. Nahuel, futbolista hispanoargentino del Olympiacos, debería ser el siguiente en llegar en calidad de cedido pero el presidente del club coruñés no quiere adelantar acontecimientos. "Hoy es un día de cierre, habrá novedades. ¿Iñigo y Nahuel? Si tuviéramos ya alguna, la habríamos comunicado. Pueden ser ellos, otros o ninguno de ellos", resolvió enigmatico en la presentación del patrocinio de R al equipo genuine hasta junio de 2020.

Tino Fernández agradeció a Carles Gil los servicios prestados en sus dos temporadas y media en A Coruña y resaltó que el club está abierto a operaciones de este estulo "beneficiosas para todas las partes". No descarta alguna salida más, no de futbolistas importantes, y no considera que la tardanza en la venta del valenciano haya dilatado los movimientos en el mercado en cuanto a entradas: "No afectó, nosotros ya trabajábamos en la búsqueda porque contemplamos ese escenario hace tiempo. En el ultimo momento en este mercado surjen a veces grandes oportunidades. También es cierto que nosotros tenemos una gran plantilla en calidad y cantidad y solo se hará algo (fichar), en caso de salidas o si encontramos una operación diferencial". También reconoció que el adiós de Carles Gil y Albentosa ha mejorado la perspectiva para entrar en el mercado, aunque tampoco ha fundamentado la tardanza: "Nos dio más dinero y oxígeno, pero no era el motivo".

Es muy probable que Francis, ante el fichaje de Edgar Badia por el Elche, regrese a A Coruña para quedarse o como previo paso a una salida, siempre con la idea de jugar y hasta junio, algo que no se da en el Martínez Valero. Hay negociaciones con el Leganés, pero a día de hoy ni Rolán ni Juanfran se mueven de Butarque. La operación que tiene más opciones de desatascarse es la del uruguayo, aunque todo depende de una concesión económica de los madrileños que tienen a Diego Reyes sin poder inscribir.