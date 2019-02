Carles Gil: "Siento no haber podido demostrar todo lo que pienso que llevo dentro"

Al día siguiente de que se hiciera oficial su fichaje por los New England Revolution de la MLS, Carles Gil se despidió de la que fue su afición hasta el miércoles. Reconoce en un mensaje difundido en sus redes sociales que es "una de mas decisiones más difíciles" de su vida y, en tono autocrítico, lamenta no haber estado a la altura de lo que se aguardaba de él en los dos últimos años y medio que ha sido del Deportivo: "Siento no haber podido demostrar todo lo que pienso que llevo dentro. El fútbol es así y no siempre salen las cosas como uno quiere".

El valenciano da las gracias a sus compañeros y a la afición por "el apoyo incondicional" y se declara desde ahora y ya desde fuera como un seguidor más del Deportivo, al que ve en breve en la máxima categoría. "Desearos toda la suerte del mundo y no tengo ninguna duda de que en junio estaréis donde merecéis, en Primera", concluye.