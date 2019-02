Nahuel e Íñigo, con roles opuestos

Ni uno, ni tres. Dos fichajes cerró el Deportivo el último día del mercado invernal, apurando las horas hasta el final para concretar una compleja tercera contratación que, finalmente, no cristalizó. Por la tarde el club anunció una llegada sorprendente, la del central Íñigo López, y otra esperada, la del mediapunta Nahuel Leiva. Íñigo pasó el reconocimiento médico en A Coruña y firmó hasta final de temporada para tener cubiertas las espaldas en el eje de la zaga ante posibles lesiones o sanciones. Será el cuarto central, tras Domingos Duarte, Pablo Marí y Michele Somma, un rol que el riojano de 36 años acepta y tiene perfectamente claro. Bastante más protagonismo espera tener el hispanoargentino Nahuel, quien a sus 22 años quiere relanzar su carrera tras haber contado poco en el Olympiakos. Llega cedido del equipo griego hasta junio y, según informó el Deportivo, con "sendas opciones de ampliación de cesión y de compra voluntaria". Puede jugar tanto de enganche como en las dos bandas, preferentemente en la izquierda, aunque es diestro.

Tras la salida de Gerard Valentín, cedido al Lugo para lo que resta de temporada, el Dépor optó por apuntalar la defensa con un cuarto central, Íñigo López, con una ficha muy baja, experimentado y con dos ascensos a Primera en su currículum, con Granada y Huesca. Eneko Bóveda, que alternaba como central y lateral, se queda como recambio de David Simón para el carril derecho. Recién desvinculado del Extremadura, con el que disputó siete encuentros esta temporada, Íñigo llega consciente de que jugará un papel secundario, con la posibilidad incluso de que no llegue a debutar. "Es un central de dos áreas, dominador del juego aéreo, expeditivo y rápido. Eventualmente puede jugar de lateral derecho", detalla su agente, Rodrigo Fernández Lovelle, quien también representa a Borja Valle. Salió de la cantera del Atlético de Madrid para jugar en el San Sebastián de los Reyes, Alcorcón -en 2009 fue protagonista del Alcorconazo, al apear al Madrid de la Copa-, Granada, Celta, Córdoba, Huesca y Extremadura. También pasó por el PAOK de Salónica griego, donde coincidió con Lucas Pérez. Acumula 105 partidos en Segunda y 81 en Primera.

Menos experiencia tiene Nahuel Leiva, catorce años más joven que su nuevo compañero, aunque también pasó por unos cuantos clubes. Destacó en la cantera del Villarreal hasta debutar en Primera con el primer equipo amarillo en 2015, cuando solo tenía 17 años. También en la máxima categoría compitió dos temporadas cedido en el Betis de Dani Giménez antes de salir al Barça B, también a préstamo, para jugar la pasada campaña en Segunda junto a otro deportivista, Adrián Ortolá. Firmó cinco goles de azulgrana, pero no pudo evitar el descenso. En total, 42 encuentros en Primera y 18 en la categoría de plata. Nahuel, que ha sido internacional con las selecciones españolas sub 19 y sub 21, equilibra la línea ofensiva blanquiazul tras la salida de Carles Gil y, además, es una alternativa más para el puesto de extremo, tan importante con el nuevo dibujo táctico que Natxo González estrenó frente al Albacete. Los recurrentes problemas físicos de jugadores que pueden jugar en banda, como Pedro Sánchez y, sobre todo, Fede Cartabia, obligaban al Dépor a reforzar esa demarcación con un futbolista del perfil de Nahuel.

A mediodía, a menos de doce horas del cierre del mercado, Tino Fernández auguraba una jornada agitada. "Yo diría que va a ser en plural [fichajes], pero también puede ser en singular", aventuró el presidente durante la presentación del patrocinio de R al Deportivo Genuine. También reconoció Tino que las salidas de Carles Gil y Raúl Albentosa mejoraron la perspectiva de cara al mercado, aunque tampoco esa fue la causa de la tardanza en los fichajes: "Nos dio más dinero y oxígeno, pero no era el motivo".

Dubarbier, entre los 24

Hasta enero el Dépor contaba con una plantilla de 24 futbolistas, el mismo número de jugadores que Natxo tendrá a sus órdenes hasta junio, tras las salidas de Gerard Valentín y Carles Gil, y las llegadas de Íñigo López y Nahuel Leiva. Entre los 24, sigue Sebastián Dubarbier, que finalmente no salió.