Natxo: "Lo que me hace feliz es que sigamos los que estábamos"

El entrenador deportivista, Natxo González, se pronunció esta mañana sobre las incorporaciones del equipo en el mercado de invierno recién finalizado. El técnico destacó que tanto Íñigo López como Nahuel Leiva enriquecen a la plantilla, pero por encima de todo valoró que no se haya marchado ningún jugador "importante" dentro del proyecto, a pesar de que Carles Gil fue traspasado a la liga estadounidense. "A mí lo que me hace feliz es que sigamos los que estábamos", subrayó Natxo. "Lo que más temía es que nos quitasen a jugadores importantes. Lo que más me quitaba el sueño era eso, que tuviéramos la sorpresa de que nos quitaran a alguien. Como no ha sido así, feliz y contento", añadió.

Natxo González señaló que con la llegada de Íñigo cubren con un futbolista con "experiencia" la vancante de Gerard Valentín. Con Bóveda convertido en el segundo lateral derecho, la plantilla cuenta así con un cuarto central. En el caso de Nahuel, Natxo señaló que buscaron una alternativa por la salida de Carles Gil. "Teníamos que valorar qué tipo de futbolista podíamos traer", reflexionó. "Es un jugador que nos puede ayudar por fuera y también por dentro", justificó.

Está previsto que el hispano-argentino llegue hoy a la ciudad y que pueda entrar en la convocatoria para el partido de mañana ante el Tenerife debido a la duda hasta última hora de Fede Cartabia, que esta mañana no se ha entrenado con el resto de la plantilla por precaución.