"Era una buena oportunidad que desaprovechamos; no estuvimos bien"

Natxo González lamentó el mal partido completado ayer por el Deportivo frente al Tenerife. "Hay que darle mérito al rival pero también hemos colaborado nosotros al no hacer bien las cosas. No hemos estado bien y no hemos estado cómodos -reconoció el técnico blanquiazul-. Cometimos muchos errores en entregas, en controles, muchas imprecisiones. Lógicamente, no estoy contento. Desde atrás nos faltó velocidad y precisión. Empezamos muy imprecisos a nivel individual y en vez de ir creciendo ante la adversidad nos hicimos pequeños en muchas cosas. No tuvimos salida limpia desde atrás ni uno contra uno arriba y así es difícil ante un equipo que nos ha cerrado bien. Era una buena oportunidad que desaprovechamos pero siempre transmito tranquilidad. Hay piedras en el camino. No hemos ganado pero tampoco hemos perdido. Esa regularidad es la que hace que al final puedas conseguir los objetivos".

El liderato provisional estaba a tiro, pero Natxo recuerda que la Segunda División es una carrera de fondo. "Es un paso atrás porque todos estamos queriendo ponernos primeros y de ahí no bajarnos. Esto es una batalla hasta el último segundo. No pensemos que el Dépor se va a poner primero y va a subir faltando ocho jornadas", añadió.

El técnico del Dépor se marchó preocupado por el bajo rendimiento colectivo. "Es de esos partidos que atrás te cuesta generar superioridad, que eres lento, que te resbalas, decides mal... Me preocupa el rendimiento del equipo en general. Hubo buena actitud, como siempre, pero con eso no sirve para ganar en esta categoría".

Por su parte, el entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, se mostró muy satisfecho con su equipo, que "compitió sensacional" frente a un rival "increíble y bien trabajado". "Nosotros, desde el orden y el trabajo, los hemos maniatado. Nos generaron muy pocas ocasiones de gol", recordó el extécnico del equipo coruñés. "Al Dépor lo veo bien pero nosotros no les hemos dejado estar como a ellos les gusta estar", comentó el valenciano.