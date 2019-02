Carmelo: "Shibasaki estaba firmado; no vino por una decisión unilateral del Getafe"

Carmelo Del Pozo analizó esta mañana la configuración definitiva de la plantilla del Deportivo tras el cierre del mercado invernal con dos altas, las de Íñigo López y Nahuel Leiva, que hubieran sido tres de no romperse a última hora la negociación cerrada con el Getafe para incorporar a Gaku Shibasaki. "Se llega a un acuerdo el martes por la tarde, el acuerdo es total con el Getafe y con el jugador. Se firman los documentos y se trasladan al Getafe, que nos dice que el entrenador les pide que traigan a un jugador y que lo van a traer. Todo está preparado y hasta las once de la noche (del jueves, último día para fichajes) nos dicen que lo van a a traer", explicó Del Pozo. Finalmente el club azulón no contrató un refuerzo y se quedó con el japonés: "Shibasaki no vino por una decisión unilateral del Getate".

El director deportivo se mostró satisfecho por la continuidad de los "seis o siete jugadores importantes" que tuvieron ofertas para salir en enero, entre ellos Vicente Gómez, al que le "cuadruplicaban" la ficha en el fútbol chino. Además, indicó que "Christian Santos fue el que más ofertas tuvo" pero no quiso salir pese a que a finales de año sí llegó a barajar esa posibilidad. "Ha dado un giro bestial. Es otro Christian Santos".

Sobre la delicadísima situación del Fabril, al borde del descenso, anuncia que va a haber "novedades importantes muy pronto" y no garantiza la continuidad del entrenador, Sergio Pellicer, ni tampoco la del máximo responsable de la cantera, Albert Gil. "No es un problema de nombres concretos, la idea de cantera la tenemos que cambiar desde abajo hasta arriba. La cantera tiene que competir. Hay que cambiar muchas cosas en la cantera porque la necesitamos", recalcó.