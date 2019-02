Luisito asume el banquillo del Fabril en sustitución de Sergio Pellicer

José Luis Míguez Iglesias, Luisito (Teo, 1966), será el encargado de dirigir al Fabril hasta final de temporada en sustitución de Sergio Pellicer, con el que el club acordó ayer su salida del equipo. El que fuera entrenador de Racing de Ferrol. CD Ourense y más recientemente Pontevedra tendrá que intentar desde el banquillo enderezar la irregular temporada del filial deportivista, que tras 23 jornadas disputadas ocupa la última plaza del Grupo I de Segunda División B y se encuentra a trece puntos de distancia de la salvación.

La dirección deportiva decidió encargar a Luisito la tarea de la permanencia después de asumir la gestión del Fabril, hasta ayer en manos de los responsables de la cantera, y de dar por finalizada la etapa de Sergio Pellicer.

El castellonense había aterrizado en el filial a finales del mes de octubre tras la destitución de Tito Ramallo, que tras su despido fue incorporado a la parcela técnica del club. Su objetivo era corregir el irregular inicio de campeonato del Fabril, que en las primeras nueve jornadas tan solo fue capaz de sumar cuatro puntos después de participar en la fase de ascenso a Segunda el curso anterior.

Los números con Pellicer, sin embargo, no han mejorado en estos tres meses que ha estado al frente del equipo. El castellonense ha dirigido al filial en 14 partidos y ha sumado diez puntos de 42 posibles. La situación se ha agravado así para el Fabril, que tiene la permanencia muy lejana y un margen de maniobra reducido.

En ese contexto, la dirección deportiva decidió ayer por la tarde darle el mando del filial a un entrenador de contrastada experiencia en la categoría. El último banquillo en el que se sentó fue el del Pontevedra, de donde se marchó en diciembre de 2017. Ahora ha sido reclutado por el director deportivo blanquiazul, Carmelo del Pozo, como el tercer entrenador del Fabril en lo que va de temporada.

La decisión se enmarca en el rediseño efectuado ayer dentro del organigrama del club. El filial, hasta ahora responsabilidad de la estructura de cantera, pasa a las manos de la dirección deportiva, aunque los cambios no se quedarán ahí, según indicó ayer Del Pozo. "No es un problema de nombres concretos, la idea de cantera la tenemos que cambiar desde abajo hasta arriba. La cantera tiene que competir. Hay que cambiar muchas cosas en la cantera porque la necesitamos", indicó el director deportivo. "Hay muchos problemas en el Fabril, no solo del entrenador. Se han cometido errores y no se han hecho bien las cosas", añadió en referencia a la mala temporada del filial.