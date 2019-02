Quique: "Sé que voy a responder"

Quique González está "muy tranquilo" pese a su mala racha de cara a puerta. "Sé lo que hago en el día a día. He vivido circunstancias así. Trabajo y ganas no me van a faltar. El aspecto mental es clave. Sé cómo soy, me conozco y sé que voy a responder. Estoy muy tranquilo. Cuando marcaba no me volvía loco, seguía trabajando como siempre, y ahora que no estoy marcando sigo tranquilo, trabajando igual, más si cabe, y con la cabeza fría. Hay que mantener el equilibrio. Llevo muchos partidos en esto, sé cómo funciona y estoy tranquilo", recalcó el jugador del Deportivo.

Contra el Tenerife jugó en la banda en vez de en su posición más natural de delantero. "Me encontré cómodo. El míster decide dónde y las excusas conmigo no van, no valen para nada. Intento sumar siempre", explicó el pichichi blanquiazul.

Prefiere "no hablar de finales" a estas alturas de temporada, pero sabe que llega un "momento importante" del campeonato, con varios enfrentamientos ante rivales directos a la vista. "Es una semana para ganar y dar otro golpe en la mesa, como en Gijón. Tenemos muchas ganas de ganar y hacer un buen partido en Granada", añadió el pucelano.