Natxo: "Si no estamos a nuestro mejor nivel, no ganaremos al Nàstic"

Natxo González espera que el Dépor saque adelante el partido de mañana frente al Nàstic pese a las seis bajas, cuatro por lesión y dos por sanción, que merman el potencial coruñés. "Cuantas más bajas, más débiles somos y más riesgo tienes de perder puntos. Vamos a sacar un once muy competitivo pero luego en zonas donde estamos más justos no tenemos variedad ni muchas alternativas. Si no estamos a nuestro mejor nivel, no ganaremos. Hay que salir muy concentrados y que no nos pase lo del día del Tenerife", recomendó.

También se mostró "preocupado" por la respuesta de la grada hacia Didier Moreno, que mañana será titular debido a las bajas en el centro del campo. "Sinceramente, sí me preocupa. Solo deseo que le salga ese partido que a todo el mundo le guste y sé que no es fácil. Son jugadores a los que se les mira con lupa. Me preocupa pero él es fuerte y maduro, una persona muy trabajadora. Solo deseo que le pueda salir un gran partido y que la gente pueda ver que es un chico que nos está dando mucho", añadió Natxo.

Pese a la acumulación de lesiones en el centro del campo, el técnico no se plantea fichar a un jugador en paro. "Ahora mismo no se contempla nada de eso. Nada es descartable, pero no. Lo más importante es ir viendo la evolución de las lesiones", explicó el entrenador del Deportivo tras dirigir la sesión de esta mañana en Riazor.