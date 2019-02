El Dépor, más fiable en 'su' liga

El Deportivo afrontará el domingo en La Rosaleda (18.00 horas) un nuevo enfrentamiento directo por el ascenso ante el Málaga, el único de los otros cinco clubes en puestos de ascenso directo o play off que todavía no perdió ante el conjunto coruñés. Además del equipo costasoleño, de los seis primeros solo el Albacete fue capaz de sumar ante el Dépor gracias al empate que salvó in extremis en la jornada inaugural (1-1). En cambio, en la segunda vuelta el cuadro manchego, actual líder, cayó en Riazor (2-0). También perdieron ante el Dépor el tercer clasificado, Osasuna (2-0); el quinto, el Granada, derrotado en sus dos encuentros ante los coruñeses (2-1 y 0-1); y el sexto, el Oviedo, que salió goleado de Riazor (4-0) en la jornada 13. En total, siete enfrentamientos directos del Dépor contra los de arriba, con un balance de cinco victorias, dos empates y ninguna derrota.

Últimamente está siendo más fiable en su liga, la de los duelos directos por el ascenso, que en los compromisos ante rivales de la zona media o baja de la tabla. El último ejemplo fue el mazazo del pasado fin de semana frente al Nàstic. El conjunto grana fue, probablemente, el peor equipo que pasó por Riazor esta temporada, pero se mantuvo vivo en el partido hasta el final y acabó rescatando un empate gracias al tanto de Luis Suárez. Antes, también evitaron la derrota en A Coruña otros modestos de la categoría como el Numancia, el Lugo y el Tenerife. Todos empataron en Riazor, mucho menos fortín en los últimos meses de competición.

Ahora el Deportivo ha crecido donde antes más le costaba, a domicilio. Lo demuestran las dos victorias consecutivas fuera de casa en feudos tan complicados como El Molinón y el Nuevo Los Cármenes. Dos golpes sobre la mesa seguidos lejos de Riazor que refuerzan la confianza del equipo coruñés en su rendimiento como visitante, bastante gris en la primera mitad del campeonato. Además de tres puntos vitales ante un rival directo, en juego en La Rosaleda estará también el golaverage particular, ahora mismo empatado tras el reparto de puntos de la primera vuelta en Riazor. 48 suma el Málaga, uno más que el equipo coruñés.

Movilización andaluza

En sus últimos dos partidos en casa el equipo de López Muñiz cedió sendos empates ante Almería (1-1) y Las Palmas (0-0). La afición andaluza es consciente de la enorme trascendencia del partido del domingo ante el Dépor y prepara un gran ambiente en La Rosaleda desde antes del comienzo del choque. Para ello, el colectivo Fondo Sur 1904 convoca el primer gran recibimiento de la temporada al autobús del Málaga. El Deportivo, por su parte, contará con respaldo de aficionados blanquiazules en La Rosaleda, como es habitual en todos sus desplazamientos. Hasta el jueves a las 13.30 horas el club despacha las entradas para Málaga en la Oficina de Atención al Deportivista, todas al precio de 25 euros. Cada socio puede adquirir, como máximo, dos localidades por carné.