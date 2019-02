Marí: "Nos jugamos muchas cosas esta semana"

Pablo Marí resalta la importancia del encuentro del próximo domingo en el campo del Málaga, un rival directo ante el que también está en juego el golaverage particular tras el 1-1 de la primera vuelta. "Es un partido clave y vamos a salir a ganar. El Málaga no nos lo va a poner fácil. Va a ser un partido muy bonito, competitivo hasta el final. Es importantísimo el golaverage porque nos da un pasito más allá en cuanto a los rivales directos. Nos estamos jugando muchas cosas esta semana", analizó esta mañana el valenciano.

El central no cree que el tropiezo del pasado domingo ante el Nàstic sea un episodio "para olvidar" porque "hay que analizarlo, estudiarlo y trabajar para que no vuelva a ocurrir". En todo caso, cree que el empate ante el colista no fue producto de la relajación. "El equipo estuvo con una alta intensidad en los duelos. Estuvimos atentos a las vigilancias. Si hubiéramos metido un par de ocasiones, hablaríamos de otra cosa", recordó Marí.

La pasada jornada el Dépor desperdició una nueva ocasión para auparse a los puestos de ascenso directo. No es la primera vez que le pasa, aunque Marí ve al equipo "capacitado para verse arriba". "No me preocupa. El equipo sigue ahí en la pelea, lo importante es no bajarse del carro", añadió antes del entrenamiento de esta mañana en Abegondo.