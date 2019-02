Saúl: "Estaría encantado de seguir en el Dépor"

Saúl García rompió esta mañana su largo silencio para comparecer en una rueda de prensa en la que manifestó su deseo de renovar con el Deportivo, independientemente de la categoría en la que compita el equipo la próxima temporada. "Estaría encantado de continuar aquí. He dado muchas vueltas en mi vida, he sufrido yendo de un sitio para otro y me gustaría tener una estabilidad aquí", afirmó antes del entrenamiento en Riazor.

"Estoy contento aquí. Le voy a dar prioridad al Deportivo. Hay interés de otros clubes pero antes de cualquier decisión se lo voy a comunicar al Deportivo y ellos van tener la opción si quieren continuar conmigo. Estoy a gusto aquí. Tengo gente aquí querida. Conozco mucha gente que día a día me hace todo más fácil. Eso para mí es muy bueno. Me gustaría seguir aquí", recalcó el cántabro, que acaba contrato el 30 de junio.

Jugar en Primera o Segunda no será decisivo para él a la hora de renovar porque "si me encuentro a gusto en un proyecto y me siento importante en un club como el Deportivo, eso no tiene un gran valor tampoco".

El lateral vivió un calvario por el proceso judicial tras la denuncia del Valladolid por duplicidad contractual cuando fichó por el Deportivo procedente del Racing de Santander. "Es una situación complicada. Una parte de mi sueldo está siendo embargada, pero son circunstancias que hay que convivir con ellas y tirar hacia adelante. Esperemos que se solucione pronto", deseó el joven de 24 años.