Triple impulso para el Dépor en Málaga

Poco a poco la enfermería del Deportivo se va vaciando para brindar a Natxo González más alternativas que en anteriores jornadas a la hora de confeccionar no solo las alineaciones sino también las convocatorias. El entrenamiento de ayer en Riazor sirvió para comprobar la buena evolución tanto de Carlos Fernández como de Vicente Gómez, que llevan toda la semana trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros. La novedad fue Pedro Mosquera, integrado en el grupo después de haber estado al margen el martes y el miércoles en Abegondo. Aún no tienen el alta médica de sus respectivas lesiones, pero los tres tienen posibilidades de entrar en la lista para el trascendental encuentro del domingo en Málaga. El único que sigue fuera de la dinámica colectiva es Michael Krohn-Dehli, todavía sin fecha aproximada para su regreso a la competición.

Desde que empezó el año Natxo estuvo siempre muy condicionado en sus planes debido a las numerosas bajas, sobre todo por culpa de las lesiones. Para el partido del pasado fin de semana, frente al Nàstic, perdió a media docena de jugadores. Cuatro por lesión -Mosquera, Vicente, Carlos y Krohn-Dehli-, más dos por sanción: Domingos Duarte y Nahuel Leiva. Esa plaga de ausencias limitó especialmente al técnico en la línea medular, con solo tres centrocampistas disponibles: Álex Bergantiños, Edu Expósito y Didier Moreno. El colombiano vio la quinta tarjeta amarilla frente al conjunto grana, por lo que no está disponible para la visita al campo del Málaga. Es clave, por lo tanto, recuperar a gente tan importante como Carlos, Vicente o Mosquera para poder afrontar con garantías un encuentro de tanta exigencia como el que planteará el domingo el Málaga.

El grancanario no compite desde el pasado 27 de enero, cuando disputó los 90 minutos en la victoria a domicilio en Gijón (1-2). El coruñés, por su parte, llevaba dos meses sin participar hasta que fue titular en Granada hace dos jornadas, también con triunfo del equipo blanquiazul (0-1). Una lesión muscular de grado uno en el bíceps femoral de su pierna derecha le impidió gozar de continuidad frente al Nàstic. Tras trabajar ayer con sus compañeros, Mosquera comprobará su estado en las sesiones de hoy y mañana para determinar si está o no en condiciones para entrar en la lista para La Rosaleda. Esta temporada está siendo talismán, ya que el Dépor no perdió ninguno de los once encuentros ligueros en los que tuvo minutos. Siete victorias y cuatro empates es el balance en las jornadas en las que ha participado el coruñés.

En Málaga el Deportivo intentará dar continuidad a su racha de victorias a domicilio. Lleva cuatro en toda la temporada, pero acumula dos de forma consecutiva en estadios tan complicados como El Molinón y el Nuevo Los Cármenes. En La Rosaleda el equipo de López Muñiz cedió dos empates seguidos, contra Almería (1-1) y Las Palmas (0-0), en sus últimos compromisos ante su público.