La Federación evita que el TAD pueda resolver en el 'caso Nahuel'

El Deportivo no podrá contar definitivamente con Nahuel Leiva contra el Málaga (domingo, 18.00 horas) ya que el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) no puede resolver el recurso presentado por el club coruñés al no haber recibido la docmentación solicitada a la Federación Española de Fútbol (FEF). El futbolista argentino fue expulsado en Granada por una supuesta agresión y el Comité de Cometición le impuso dos partidos de castigo, ratificados posteriormente por Apelación, ambos organismos dependientes de la FEF.

El Deportivo acudió al TAD en busca de justicia, pero en el alto tribunal no recibieron los informes solicitados a la FEF. "Están en plazo", dicen desde el Deportivo, ya que disponen de diez días para enviar la documentación. La FEF no lo hizo y deja al cuadro coruñés en una situación de indefensión, ya que en el caso de que responda la próxima semana, el futbolista habría cumplido ya la sanción tras ser baja frente al Nàstic de Tarragona y mañana contra el Málaga.