"Este mes es básico apabullar a los rivales y ser dominadores en Riazor"

Dani Giménez (Vigo, 1983) se ha convertido en una referencia dentro y fuera del campo para este Deportivo. Antes de los tres partidos que afrontará el equipo en Riazor este mes, el portero repasa un momento de la temporada crucial para colocarse en las posiciones de privilegio.

- ¿Cómo afrontan este mes de marzo?

-Es un mes esencial. Sabemos que son partidos complicados y que venimos de una dinámica en casa en la que nos cuesta materializar las ocasiones y quizá tenemos que ser un poco más agresivos para que los rivales sientan el agobio de no tener el balón ni el dominio.

- Serán tres partidos en Riazor, donde solo han ganado uno de los últimos cuatro...

-Por momentos nos hemos desconectado en esos últimos partidos en casa y es algo que no podemos permitirnos.

- ¿Han pecado de exceso de confianza?

-Un poco es la eficacia. Hemos hecho partidos buenos en los que vuelves a verlo y sientes que no has estado tan mal, pero la segunda parte contra el Nàstic fallamos mucho y no supimos ser ganadores. Una vez nos meten el gol creo que dimos demasiadas opciones a su contraataque y jugamos de manera desordenada. A eso es a lo que vamos, tenemos que darnos cuenta y tener claro que jugando de manera ordenada y de manera agresiva, porque estamos en casa, vamos a tener ocasiones. No hace falta desordenarse ni volverse loco, sino jugar como hemos trabajado toda la semana y en los últimos metros ser más atrevidos. Creo que el partido del Lugo es buen espejo, tuvimos muchas ocasiones sin hacer un fútbol brillante y en ningún momento tuvimos la sensación de que nos pudiera hacer daño. Contra el Nàstic o contra el Tenerife eso no sucedió.

- ¿Les ha costado cerrar los partidos?

-Esto va de meter goles. Si en un partido que podías ir ganando 4-0, vas ganando solo 1-0 te entra esa especie de obsesión de matar el partido. Es bueno ser un equipo ganador, pero serlo significa ganar los partidos, sobre todo dando pocas opciones al rival. Si hay que ir ganando 1-0 y tener paciencia para meter el segundo, como equipo nos va a venir mejor que desordenarnos y dar oportunidades para que te empaten.

- ¿Hasta qué punto les han pesado la falta de goles de Quique y Carlos?

-Las lesiones han lastrado. Quique está haciendo un trabajo muy bueno, pero ahora no le están entrando como le entraban a principio de temporada. Pero no es solo Quique, porque a veces solo nos fijamos en los delanteros. Nosotros somos un equipo que llegamos bastante al área y tampoco el peso tiene que recaer solo en ellos. Al final Quique está jugando mucho en la izquierda y lejos del área, además de que los rivales dejan menos espacios para que él corra. En cuanto a trabajo no se le puede reprochar nada, nos da muchísimo. Hay otros jugadores de segunda línea que tienen que dar más en cuanto a goles para descargar de esa responsabilidad a los delanteros. Edu (Expósito) está pisando cada vez más área y creciendo muchísimo como jugador, está haciendo cosas que los más veteranos le pedíamos y él como una esponja va creciendo.

- ¿Representan estos partidos en casa la oportunidad definitiva para engancharse a los puestos de ascenso?

-Este mes es básico apabullar a los rivales y ser dominadores. Habrá fases en las que nos toque correr y no tener el balón, pero en la mayor parte de ellos tenemos que ver a un Dépor dominador. No es lo mismo jugar en tu casa que venir a Riazor. Cuando estamos concentrados, lo hemos demostrado por ejemplo en el partido contra el Albacete, para mí el mejor del año en casa, no dejamos jugar al rival.

- Han hecho un llamamiento a la afición para que llene Riazor, pero hay un gran descontento con los horarios...

-Como jugador los voy a echar de menos y como aficionado que soy del fútbol los entiendo. Está bien modernizarse y está bien dar apoyo a la televisión, que al final es la que está dando soporte al fútbol, pero creo que a largo plazo hay que recuperar que la gente se sienta identificada con el equipo de su ciudad. Yo vengo de Sevilla y allí la gente es del Betis o del Sevilla. En el caso del Betis el campo está siempre casi lleno y hay mucho ambiente de fútbol. Aquí tenemos mucha suerte porque Coruña es una ciudad en la que también se vive mucho el fútbol, pero creo que la Liga debe promover que la gente consuma productos de su equipo, que venga a los entrenamientos, que las chicas tengan su reconocimiento en el fútbol femenino... Hacer esa afición que hay en Inglaterra, en la que si eres de una ciudad en la que su equipo está en Preferente eres de ese equipo y te gastas dinero en él, vas a ver los partidos y viajas con él.

- ¿Qué cree que es lo que falla?

-Creo que lo que se está haciendo ahora es un poco cortoplacista. La televisión manda, pero puede haber una burbuja como ya ha pasado años atrás. Se está sacando dinero también de las apuestas y por otro lado se critica que se apueste... Creo que a largo plazo no es la mejor política, entiendo al aficionado y lo respaldo.

- ¿Ha notado Riazor más frío estos últimos partidos?

-Quizá está más temeroso. Ven que no hemos estado ahí arriba y puede que muchos se esperasen ese Dépor dominador de ir primero todo el año, pero eso es muy complicado. Lo importante es subir al final, como si es el último minuto de la última jornada. Yo lo entiendo porque me he pasado cuatro años en un equipo (Betis) en el que las emociones de la afición pasan de picos súper altos a estar por los suelos. Es bueno pedir, porque nos estamos jugando mucho este mes con tres partidos en casa, pero también entendemos a la gente. Entendemos la reivindicación de los cinco minutos, la apoyamos completamente y estamos seguros que cuando entren al campo se va a notar ese polvorín que es Riazor. Lo que queremos es que la gente nos dé ese puntito en los momentos del partido en los que no estemos todo lo bien que toca.

- ¿Qué le pediría a los aficionados para estos partidos?

-Muchas veces a los jugadores no nos salen las cosas o no estamos en nuestro mejor momento de forma, hablamos también de lesiones en jugadores que te pueden dar un plus en el equipo, ya sea por calidad o veteranía. Si la gente nos puede ayudar un poco a olvidar que no estamos primeros, ayudarán a conseguir el objetivo. Al final deben tener en la cabeza que pocas veces hay un equipo que desde la jornada uno hasta la 42 está primero.

- ¿Y qué les recomendaría?

-Paciencia para esos momentos en los que el equipo no esté del todo bien. Que la gente sepa que lo importante es sacar resultados porque estoy seguro que ganando estos tres partidos más el del Reus vamos a ponernos arriba, no sé si primeros o segundos.