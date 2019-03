Lunes de reencuentros en Riazor

El blanquiazul del Deportivo mezclará con el amarillo del Alcorcón antes y después del partido del próximo lunes en Riazor por los muchos protagonistas que pasaron por ambos clubes, pero durante los 90 minutos de juego cada uno mirará por sus objetivos. El del equipo coruñés no es otro que volver a ganar en casa para empezar con buen pie este mes de marzo tan decisivo, con tres encuentros seguidos en Riazor; y el del conjunto alfarero será obtener un buen resultado que le permita continuar en la pelea por la zona de play off. Será una cita singular para varios deportivistas, como los exfabrilistas Edu Expósito y Diego Caballo, que se reencontrarán con Cristóbal Parralo y también con su segundo, Javier Manjarín, así como con el preparador físico Luis Fandiño.

Con los tres compartieron vestuario en el filial blanquiazul, al igual que con Borja Galán, que se perderá el duelo por una cláusula contractual que le impedirá enfrentarse al Dépor. Sí estará Laure, excapitán blanquiazul y con una intensa década en Riazor a sus espaldas. Menos tiempo, solo una campaña, defendió la portería del Alcorcón Dani Giménez. Íñigo López, en cambio, militó tres temporadas en el conjunto alfarero.

Expósito lamenta que su amigo Borja Galán no pueda competir. "Es una pena que no pueda jugar", indicó sobre su excompañero. También habló de Cristóbal Parralo, a cuyas órdenes estuvo primero en el Fabril y luego en el primer equipo coruñés. "Estuvimos juntos tres años y le estoy agradecido. No estoy en deuda con él ni él está en deuda conmigo pero me gustaría volver a trabajar con él en el futuro. Estoy muy feliz por él. Se merece estar donde está. Es un entrenador muy bueno y le voy a desear siempre lo mejor. A mí me ha ayudado mucho en mi carrera, que es cortita por el momento", añadió antes del entrenamiento matinal de ayer en el estadio de Riazor.

Para él será "un partido más, con una importancia grande" y, al mismo tiempo, servirá para "ver a gente conocida que te ha ayudado a crecer". El Alcorcón es uno de los tres equipos que vencieron al Deportivo en las 27 jornadas que se llevan disputadas, así que Expósito augura un encuentro muy complicado. "Tenemos que dar ese plus para seguir sumando y estar ahí arriba", explicó el centrocampista, que considera clave este mes de marzo con tres partidos seguidos en Riazor ante Alcorcón, Las Palmas y Almería.

"Somos ambiciosos, exigentes y tenemos que sumarlos todos [los puntos] y hacer un pleno de victorias. Luego hay que ver cómo se dan los partidos porque cada uno va a ser diferente. Ahora quiero los tres puntos contra el Alcorcón, después los quiero contra Las Palmas y después los quiero contra el Almería. Los partidos que tocan son en casa y tenemos que salir victoriosos de eso", explica el catalán, que apuesta por "pensar en cada partido", sin mirar más allá del más inmediato porque "si hay un fallo va a ser un drama muy grande". Expósito volverá a liderar el centro del campo del Dépor el próximo lunes. Se está "encontrando muy bien" en esta fase de la temporada en la que la enfermería blanquiazul poco a poco se va vaciando: "Ya estamos casi todos y la exigencia va a subir".