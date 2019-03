"Una lástima; no se nos puede escapar el partido en los últimos minutos"

El técnico del Deportivo, Natxo González, lamentó el desenlace final de un encuentro que se puso muy cuesta arriba al principio. "En momentos le pusimos mucho corazón, que es importante, y también faltó juego en muchos momentos. Además de los dos goles, generamos tres o cuatro ocasiones clarísimas y el problema es que defensivamente no se nos puede escapar el partido en los últimos minutos después de haber logrado lo que habíamos conseguido. Es una lástima. Nos repusimos bien a pesar de no estar bien y fue una pena no acabar de matar el partido. Si hubiera sido al revés, no se habrían jugado ni tres minutos", lamentó el vitoriano.

A su juicio, cree que el Dépor sí tuvo eficacia ayer, pero le faltó ser más firme en defensa y saber jugar con el marcador a favor tras el 2-1. "No estamos acostumbrados a que haciendo dos goles no acabemos de sumar los tres puntos. Defensivamente, en varias situaciones de dos contra dos y uno contra uno hemos salido perdedores", analizó Natxo.

El entrenador blanquiazul señaló como clave la incapacidad del Dépor para cerrar el encuentro con el marcador a favor. No supo "jugar con el reloj" ni tampoco le benefició el último cambio que hizo, al apostar por Somma para proteger a David Simón, al borde de la segunda amarilla: "El último cambio lo hice porque David estaba al límite de la expulsión. Si no, el cambio era claramente para cerrar el partido con un central más y tener superioridad numérica en la línea defensiva. Nos hubiera venido bien pero no ha habido esa posibilidad. Era más importante tapar a David porque estaba a puntito [de ver la segunda amarilla]. Después de que remontas un partido contra un rival de estas características, con lo difícil que es, me voy decepcionado pero esto es el juego".

También se refirió a algunos nombres propios como el de Nahuel Leiva, que volvió tras sanción para estrenarse como titular con la camiseta del Deportivo. "Nos ha dado lo que se pide de él, desequilibrio. Obviamente era su primer partido con 90 minutos. Acabó bastante cansado, porque el desgaste fue importante, pero creo que estuvo a buen nivel". Sobre Fede Cartabia, anoche de nuevo muy gris, dijo que "físicamente está cada vez mejor, y luego está el rendimiento individual". "Estaba fastidiado porque no le han salido las cosas, obviamente. Está dolido", comentó sobre la sensación del argentino en el momento de ser sustituido por Borja Valle. Natxo también analizó la aportación de Edu Expósito, de nuevo el mejor del Dépor. "Está teniendo una gran progresión pero todavía tiene margen. Por mi parte, más que halago le voy a dar algún palito que otro".

Por su parte, el técnico del Alcorcón, Cristóbal Parralo, vivió una noche "especial" en su regreso a Riazor. "Hemos sido un equipo valiente que ha intentado siempre buscar la portería rival", afirmó.