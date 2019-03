Vicente Gómez: "Los primeros se han separado un poco pero queda mucho"

Vicente Gómez, centrocampista del Deportivo, ha asegurado este miércoles que, aunque el equipo se ha alejado de las posiciones de ascenso directo, todavía "queda mucho tiempo" para enmendarlo y recuperar el terreno perdido.

"Lo veo todo con mucha relatividad. Se han separado un poco pero queda mucho tiempo, jornadas y puntos. Lo ideal habría sido haber ganado pero hay que ser conscientes de la realidad y nos ha tocado en casa empatar una serie de partidos", declaró en rueda de prensa.

El jugador canario indicó que "cuando se presente esa oportunidad" de situarse en ascenso directo deben "aprovecharla" para que "nadie" les "saque" de esa zona de la clasificación.

Vicente abogó por centrarse en el "partido importante" que tienen "ante Las Palmas" el próximo domingo y que para él será "muy especial" por su pasado en el club canario, si bien precisó que "no es lo mismo que jugar" en el Estadio de Gran Canaria.

"Se va acabando LaLiga y tenemos que ganar el partido del domingo y hacer bien las cosas y esa ansiedad de esos empates a última hora irlos disipando", sostuvo.

El centrocampista abogó por ir "día a día" porque el hecho de haberse planteado como objetivo firmar un pleno de puntos en marzo, con tres partidos en casa, les pudo factura ya en el primero, ante el Alcorcón (2-2), frente al que cedieron su tercer empate consecutivo en el Estadio Abanca-Riazor.

"Si ahora no te centras en Las Palmas, puedes tener problemas. Siempre lo he tenido claro y yo voy semana a semana y no con esa mentalidad de agrupar tantos partidos. Decir que los vamos a ganar o que tenemos que ganarlos ha podido provocar esa ansiedad de querer cerrarlos antes", dijo.

Después de haber sufrido una lesión muscular, Vicente ha tenido menos protagonismo en los planes de su entrenador, Natxo González, y admitió que "a lo mejor" le ha sorprendido "un poco" no haber sido titular ante el Alcorcón.

"Vengo a aportar lo máximo de mí. Si me toca aportar desde el banquillo, el objetivo es tan ambicioso que no se me caen los anillos. Soy un obrero más y seguiré apretando para que el entrenador me vea bien e intentar entrar en el once, pero eso tiene importancia secundaria porque lo más importante es el equipo", expuso.