Edu y Somma, tocados en una sesión con Krohn-Dehli sobre el césped

Edu Expósito, actualmente el futbolista más en forma del Deportivo, abandonó la sesión de ayer en el tramo inicial para no forzar su rodilla derecha. El exfabrilista completó con el grupo la primera parte del entrenamiento en Abegondo y luego optó por marcharse a los vestuarios para no correr ningún riesgo. En principio, se trata simplemente de una medida preventiva para ir dosificando la articulación con vistas a que el centrocampista esté en las mejores condiciones posibles de cara al encuentro del domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas.

Expósito no fue el único que ayer se retiró antes de tiempo del césped, ya que su compañero Michele Somma tampoco pudo completar el ensayo. En su caso, se fue a la ducha en el tramo final del entrenamiento tras recibir un fuerte pisotón en un pie. Habrá que comprobar cómo evoluciona durante lo que resta de semana para saber si estará disponible para el domingo contra el conjunto isleño.

Los que no estarán, seguro, en Riazor frente a Las Palmas son el delantero Carlos Fernández, el mediapunta Vítor Silva y el centrocampista Michael Krohn-Dehli. El internacional danés avanzó ayer en su proceso de recuperación y realizó tareas sobre el césped por primera vez desde que, hoy hace justo un mes, los servicios médicos del Deportivo le diagnosticaran una entesopatía del tendón de Aquiles izquierdo.