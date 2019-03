"Vítor Silva va a subir el nivel"

Vítor Silva ya es uno más para Natxo y ahora le toca al portugués hablar en el campo para convertirse en un verdadero refuerzo para el baqueteado juego interior del Deportivo. Hasta que el luso pueda expresarse sobre el terreno de juego toca pedir referencias y pocos conocen mejor al reciente fichaje y al entorno deportivista que Juan Domínguez. "Va a subir el nivel", avisa el ex futbolista del Reus y canterano blanquiazul antes de radiografiar las condiciones básicas de su excompañero: "Destacaría la calidad que tiene con el balón, el talento, la visión de juego, la calidad. Se trata de un mediapunta, pero en realidad es un futbolista que puede jugar en toda la zona central, tanto de enganche como de interior o pivote ofensivo. Es muy inteligente". Sus características ayudarán no solo con la pelota en juego, echarán también una mano a balón parado. "Tiene mucho toque. En todo lo que son faltas, saques de esquina, golpeo de balón o visión de juego es un futbolista muy interesante", asegura el exblanquiazul, ahora en el Sturm Graz austríaco.

Vítor Silva lleva unas semanas en A Coruña y la oportunidad en el Dépor le ofrece, además de jugar en uno de los grandes, no cerrar en falso su carrera en España. Los problemas económicos del Reus le llevaron a no poder ser inscrito el pasado 31 de agosto, con lo que no ha jugado un partido oficial desde el verano. La inactividad es uno de los hándicaps de su contratación, aunque Juan Domínguez cree que sus condiciones subsanarán parte del inconveniente. "Tiene experiencia y no es un lateral que vaya a tener que recorrer la banda. No jugar se nota, pero su fútbol y su veteranía le ayudarán en este sentido".

Juan Domínguez y Vítor Silva siguen en contacto. De hecho, ya estuvieron bromeando sobre las diferencias en las condiciones de trabajo entre el Dépor y el Reus. "Me dijo que Abegondo es increíble", cuenta. "Es una buena persona, sabrá integrarse en el vestuario".