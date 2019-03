"El ascenso está complicado pero apostaría por el Dépor un 100%"

A las órdenes de Natxo González, Vicente Gómez (Las Palmas de Gran Canaria, 1988) escenifica la elegancia en un Deportivo temible. El domingo, el futbolista del barrio de Schamann, 242 partidos con la UD Las Palmas, se reencuentra con el escudo de su alma en Riazor. "Jamás celebraría un gol". Habla de Setién, de la cantera y apuesta por el amarillo en la promoción.

- Una victoria en las últimas cinco jornadas. Tres empates consecutivos. Y va la UD va Riazor, el cuarto peor visitante. ¿Cómo encara el pulso del domingo?

-Es un encuentro diferente y especial. No es lo mismo que jugar en el Gran Canaria. Pero será emotivo, me enfrento al equipo que me lo dio todo. Es el escudo de mi vida. Pero me toca defender los intereses del Dépor y estoy súper ilusionado en esta nueva etapa y ojalá seamos capaces de ganar. Los datos de la UD de visitante son anecdóticos. Han cambiado de técnico [ficharon a Mel] y ya en mi periplo en Las Palmas cuando nos tocaba jugar fuera nos costaba. Pero éramos capaces de ganar en Segunda en campos sonados. Esos datos de la UD son un arma de doble filo.

- La crisis deportivista coincide con su lesión y su salida del once.

-Para nada, es anecdótico. Me ha tocado esperar. Sin mí, el equipo ganó en Granada. Para nada se me pasa por la cabeza. No tiene nada que ver con que esté yo o no.

- Lleva veintiún partidos, una asistencia. ¿Dónde están sus goles? ¿Celebraría su estreno ante Las Palmas?

-Le doy vueltas a la cabeza. Tuve pocas situaciones y no he encontrado la manera de marcar. He participado en innumerables situaciones de penúltimo pase. Quizás sea por el sistema. No he tenido clarividencia cuando piso área. Debo mejorarlo. Jamás celebraría un gol contra la UD. Es imposible.

- Lleva seis campañas en Segunda. ¿Qué tiene de especial l de este año?

-Es la Segunda menos Segunda. El nuevo marco contractual de las televisiones eleva el músculo financiero de los clubes. Se ficha pagando cláusula, llegan extranjeros. Son equipos de Primera por su músculo económico. Hace años era impensable ver a estos jugadores, de Deportivo o Las Palmas, en esta categoría.

- David Simón ha vuelto a nacer. ¿A qué atribuye su gran nivel en el Deportivo?

-Encontró la regularidad. Eso es muy importante. Se ha quitado un lastre importante, ha venido a disfrutar del fútbol y desde el primer minuto es protagonista. El sistema permite a David ser un atacante; más que un lateral es un extremo. Participa mucho en el juego. Con espacios y llegando al área es muy peligroso. Lleva varias asistencias, más que volver a ser el de antes, ha logrado superarse. Luce n nivel superior al que dio en la UD.

- ¿Qué equipo chino llamó a su puerta el pasado enero?

-Por confidencialidad, no desvelo el nombre. La propuesta cambiaba mi vida, pero las circunstancias me llevaron a seguir. Espero consagrarme y lograr mi reto de subir.

- La UD se ha vuelto muy literaria. Pepe Mel es un novelista, en octubre publicó La llave sefardí . ¿Usted qué está leyendo?

-La novia gitana, Carmen Mola.

- Su sitio de A Coruña...

-Recorrer el paseo marítimo desde la Torre de Hércules a Riazor. La Calle Real, la Plaza María Pita... Sitios magníficos para pasear y comer, que en esta localidad es un lujo. La gente es muy respetuosa.

- ¿Quién subirá?

-Está complicado, pero apostaría por el Dépor un 100%. El resto no sé, hay una terna. Pero me inclino por la UD en la promoción. Lo veré y celebraré en el Gran Canaria.

- Tiene el corazón amarillo. A 1.937 kilómetros cómo se analiza el fichaje de Pepe Mel, el tercer entrenador del curso. Además, van más de 22 fichajes y sigue el caos.

-El hecho de que llegue otro entrenador es consecuencia de que las cosas no se han hecho bien. Pero por parte de todos. No se ha logrado una regularidad. El proyecto no la ha encontrado. Es una pena, a pesar del descenso [mayo del 2018], la UD estaba llamada a ser un equipo importante y estar arriba. No se da con la tecla. Esto provoca que los aficionados amarillos estén con tirantez hacia el equipo.