David Simón: "Parece que fuera jugamos más tranquilos que en casa; es extraño"

David Simón lamentó la mala racha de resultados en Riazor, donde últimamente el Deportivo compite con más ansiedad que a domicilio. "Todavía no hemos perdido en Riazor pero en los últimos partidos no hemos podido sacar los tres puntos. Queremos ganar, en casa no se pueden dejar escapar esos puntos. Hay que tener tranquilidad, sin ansiedad, y mejorar lo que hemos hecho en las últimas semanas en casa. Es extraño, parece que fuera en las ultimas semanas jugamos más tranquilos que en casa", comentó esta mañana.

El lateral entendería que hubiera muchos cambios en el once el domingo contra Las Palmas: "Hay que ser autocríticos y corregir fallos. Yo soy el primero. Muchos de los que jugamos el otro día (contra el Alcorcón) no tuvimos nuestro día. El fútbol cambia mucho de una semana para otra. A lo mejor seguramente puede haber cambios. Hay que respetar las decisiones, estar unidos y, si hay cambios, al que le toque que lo haga lo mejor posible y apoyarlo, y al que no le toque, seguir mejorando. Estando unidos es como se consiguen las cosas. Soy un jugador de equipo y siempre lo he mirado así".

El domingo vivirá un partido "especial" contra Las Palmas, donde desarrolló su carrera hasta fichar por el Dépor. "Es contra el equipo en el que he estado muchos años. Es especial, bonito y ojalá podamos sacar los tres puntos", explicó David Simón, que tiene marcado ese partido en el calendario con una "línea roja".