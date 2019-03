Aythami Artiles: "Solo vale salir a morir y ganar en Riazor"

Líder, capitán y emblema de ambición en la era Mel. Aythami Artiles -275 duelos de amarillo y 80 con el Deportivo- solo concibe el triunfo en Riazor. El central de la UD, que inició su tercer ciclo en el cuadro isleño el pasado 19 de enero, confía en la victoria isleña en el recinto deportivista.

Los de Natxo González están invictos en su fortín y con once puntos más que los grancanarios. El zaguero de Arguineguín apunta al primer once titular de Pepe Mel. "¿Ansiedad? En este tipo de partidos me gustaría estar en otra situación. Pero para los que estamos aquí, son partidos de nervios pero desde un punto de vista positivo. Con un estadio lleno, césped espectacular, una gran afición... Es un partido bonito y, si lo ganas, sería dar un puñetazo en la mesa para confirmar que lo podemos hacer. Estar a la altura en relación a lo que se espera de nosotros".

El káiser conoce el camino. Sabe lo que es ganar -por partida doble- en Riazor de amarillo. Lo hizo en la 2013-14 y marcando (1-2) en la vuelta de Juan Carlos Valerón. También lo logró en la máxima categoría (1-3), en la campaña 2015-16 y a las órdenes de Setién. "Solo nos sirve la victoria". En relación al método Mel, aplaude la predisposición y la psicología del estratega madrileño. "El míster, como todos, tiene algo diferente. Ha insistido en varios aspectos que considera que nos pueden fortalecer. Trabajamos a destiempo, son pocos días para afrontar este partido pero está inculcando y recalcando una serie de aspectos cruciales", dijo