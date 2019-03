"Hay que ganar, aunque sea más feo"

El Deportivo recibirá esta tarde a la Unión Deportiva Las Palmas sumido en varias contradicciones. Después de tres empates consecutivos en Riazor necesita ganar y, para hacerlo, su técnico, Natxo González, admite que no hay mejor forma que recuperar el juego mostrado en el primer tramo de la temporada. Ocurre sin embargo, tal y como recordó el propio Natxo, que la competición ha entrado en una fase en la que los riesgos pueden ir acompañados de castigos severos. Ganar es necesario, reconoció el entrenador deportivista, pero igual de válido si se consigue con medios menos atractivos.

"Cada vez hay menos margen para todos y cuando hay menos margen para todos cada punto es importantísimo e imprescindible", reflexionó ayer Natxo después del entrenamiento. "Nadie juega con la alegría que se presupone a principio de temporada, que somos más valientes todos. Ahora es tratar de evitar ese error grave que te penalice. Tenemos que ir a ese tipo de fútbol, pero entendiendo los momentos y ahora el momento es ganar. Aunque se gane más feo, pero hay que ganar", añadió.

Para el entrenador deportivista la mejor forma de enfrentar a Las Palmas sería con las armas mostradas a comienzos de temporada en Riazor, pero entiende que se ha perdido cierta consistencia. "Con lo que estamos haciendo no nos está llegando para ganar", admitió. "A nivel estadístico tenemos mejores números que el rival, pero luego está lo que sucede de área a área. Nos falta regularidad y poso, no sé si esa tranquilidad para madurar los partidos y desgastar a los rivales. Volver a lo anterior", indicó en referencia a la propuesta de juego de comienzos de temporada. "Pero eso también depende del tipo de partido que sea. No es lo mismo que el rival esté más replegado o que te venga a apretar arriba. Ahí sufrimos más", apuntó.

El equipo deberá además esta tarde superar la flojera que ha sufrido en Riazor en los últimos partidos. Para Natxo algo tiene que ver con el aspecto anímico. "Fuera sí que estamos cómodos y obviamente como local siempre te empuja a la precipitación y la obligación de agradar a tu público y a tu gente y puede ser que el nivel de activación no sea el adecuado para el partido", analizó. "Volvemos a Riazor mañana (por hoy) y esto siempre tiene que ser un refuerzo, más que un castigo. Desde nuestra posición tratamos de reforzar a los jugadores y hacerles entender que cómo vamos a tener miedo a jugar en nuestro campo y ante nuestra gente. Todo esto se soluciona con tres puntos", zanjó.

Natxo también agradeció de antemano a la afición el apoyo que está seguro que le trasladará al equipo esta tarde y recomendó calma para afrontar lo que queda de temporada. "Llevamos tres partidos sin ganar en casa, pero el triunfo va a llegar. No llegará si perdemos el norte", aseguró.