"Estamos en un momento delicado de la temporada, el más difícil"

Natxo González reconoció ayer después de la derrota contra la Unión Deportiva Las Palmas el mal momento que atraviesa el equipo después de cinco jornadas consecutivas sin ganar en Riazor. "Estamos en un momento delicado de la temporada, el primero", admitió el entrenador blanquiazul. "Es el momento más difícil de la temporada, pero entiendo que hay que pasar momentos de dificultad y este lo es. Ahora es cuando tenemos que demostrar qué equipo somos", añadió.

Natxo evitó concentrar los males del equipo en una única razón y puntualizó que son varios los motivos por los que se han sumido en una crisis de resultados. Cuando pasas un momento delicado no hay un factor exclusivamente", lamentó. "Se junta un poco todo. El rendimiento individual afecta al colectivo y quizá nos estamos dando cuenta realmente de dónde estamos y qué hay que hacer para conseguir el objetivo. Tenemos que dar un paso adelante y convencernos de que esto sigue", argumentó el entrenador deportista.

El técnico, al igual que había hecho en la previa del encuentro, destacó que las mayores debilidades proceden de la incapacidad del equipo para gobernar los encuentros. Natxo se refirió a los problemas para marcar, pero insistió en que no están teniendo consistencia en el centro del campo. "Creo que lo que está pasando es por algo. Estamos teniendo poco gol, hoy (por ayer) no hemos creado ocasiones, pero creo que todo va de área a área, en la eficiencia. Me fijo en el área a área y nos está faltando fluidez, profundidad, equilibrio?", enumeró nada más finalizar el encuentro ante Las Palmas.

Los problemas que atraviesa el equipo y su incapacidad para alcanzar el juego que lo distinguió en el primer tramo de la temporada pueden incluso provocar que Natxo recupere el rombo en el centro del campo. "Es una opción", admitió. "Nada es descartable, lo que está siendo evidente es que nos estaba dando mucho gol y hoy (por ayer) hemos tratado de ocupar más ese vértice superior con Pedro Sánchez. Tendremos que buscar soluciones y si pasan por el rombo volveremos al rombo o a lo que haga falta", añadió.

Natxo también reconoció que Las Palmas supo aprovechar los cambios para llevar el partido a su terreno y que no hubo reacción en los minutos finales, aunque evitó hablar de "desesperación". "No sé si desesperado. Obviamente cuando encajas un gol es difícil darle la vuelta y más con los antecedentes que tenemos. Hemos tenido enfrente un gran equipo y con buenos futbolistas. Con los cambios han mejorado y nosotros probablemente no", reflexionó.

El técnico deportivista, sin embargo, apeló a la reacción de todos. "Bajo ningún concepto vamos a tirar la toalla. Es un reto bonito para mí como entrenador", dijo.