El Dépor patina en las rectas finales

A cuatro minutos del final marcó Aythami en Riazor el único gol de un partido que supuso la primera derrota de la temporada del Deportivo como local. De nuevo el equipo coruñés recibió un tanto en los últimos compases, como frente a Nàstic y Alcorcón en las jornadas más recientes. No es novedad que el Dépor acabe descarrilando cerca de la meta. De los 22 goles que encajó, diez llegaron en el último cuarto de hora de los partidos. Patina en las rectas finales el conjunto blanquiazul, acostumbrado esta campaña a demasiados desenlaces negativos en la fase definitiva, cerca de la conclusión de los 90 minutos.

En Riazor es donde últimamente los rivales más están golpeando al Dépor in extremis. Hace menos de un mes, frente al Nàstic de Tarragona, el equipo coruñés tenía en su mano los tres puntos después de adelantarse en el marcador al inicio de la segunda mitad gracias a un gol de Edu Expósito. Tenía el control total del encuentro pero no fue capaz de matar el partido con un segundo tanto y los catalanes siguieron con vida hasta el final hasta acabar empatando en el 83 por mediación de Luis Suárez (1-1). Incluso se pudieron acabar llevando los tres puntos si Pipa no llega a perdonar en su mano a mano ante Dani Giménez.

Luego fue el Alcorcón el que acabó rescatando un punto casi sobre la bocina, con el tanto de Víctor Casadesús en el 86 para establecer el definitivo 2-2. Otros dos puntos que volaban de Riazor por un tanto in extremis del rival. El pasado domingo se escaparon no dos sino tres puntos con el acierto de Aythami, una diana que de nuevo llegó en el minuto 86.

Ya desde la jornada inaugural se le escaparon puntos en los minutos finales al conjunto de Natxo González. Se estrenó en el banquillo del Deportivo en el Carlos Belmonte de Albacete, donde un riguroso penalti en el 85 privó al equipo coruñés de estrenarse con una victoria en el campeonato. Manaj no perdonó desde los once metros para nivelar el marcador (1-1). Dos semanas después, en Tenerife, el Dépor volvió a dejarse otros dos puntos en el último suspiro, al encajar el 2-2 definitivo en el 89.

En la sexta jornada el Granada marcó en Riazor en el 91, pero el golazo de Montoro solo sirvió para reducir distancias (2-1), ya que el doblete de Quique González dejó el encuentro sentenciado antes del único tanto visitante. En cambio, el Córdoba sí sumó ante el Dépor en la décima jornada anotando en el 94. Los andaluces aprovecharon su clara superioridad numérica tras las expulsiones de Pablo Marí y Borja Valle para evitar la derrota con la diana que Andrés firmó en el descuento.

También el Almería, al que el equipo coruñés se enfrentará el viernes de la próxima semana, batió a Dani Giménez en la recta final del encuentro disputado en el estadio de los Juegos Mediterráneos correspondiente a la jornada 14. Narváez adelantó a los almerienses a un cuarto de hora del final y Fede Cartabia entró desde el banquillo para anotar el tanto del empate (1-1).

Especialmente doloroso fue el desenlace del encuentro en Riazor frente al Numancia. Dominaba el Dépor con claridad al descanso tras los goles de Edu Expósito y Borja Valle, pero se dejó ir y en la segunda mitad encajó dos goles, el del empate en el 77, obra de Diamanka. También tarde, en el 78, le endosó el Mallorca el único gol del partido en Son Moix en la que fue la última derrota del Dépor hasta el encuentro del pasado fin de semana frente a Las Palmas, nuevamente decidido con un tanto en la recta final.