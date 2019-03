Natxo, sin "duda" alguna

Natxo González seguirá como entrenador del equipo pase lo que pase el viernes de la semana que viene contra el Almería en Riazor. Así lo garantizó ayer el director deportivo, Carmelo del Pozo, que ratificó al técnico a pesar de que según sus palabras nunca ha estado cuestionado. No hay duda acerca de la continuidad del entrenador, cuyo futuro está asegurado incluso en el caso de descalabro y de que ante los andaluces no se consiga frenar la dinámica negativa en la que se encuentra sumido el equipo. "Todas las semanas converso con el consejo para dar un informe de la situación deportiva y no hay el menor atisbo de duda sobre el entrenador", subrayó ayer Carmelo después de la presentación de Vítor Silva como nuevo jugador deportivista.

A pesar de la preocupante racha de resultados que atraviesa el conjunto blanquizul, que encadena cuatro tropiezos seguidos como local, el principal responsable de la parcela deportiva insistió en que el club mantiene la confianza en Natxo. "No ha habido ninguna duda sobre la situación del entrenador, de los jugadores ni de nadie", zanjó sobre el futuro inmediato del técnico.

Carmelo del Pozo, no obstante, sí reconoció el bache en el que se encuentra actualmente el equipo, agravado después de la derrota de la jornada pasada contra la Unión Deportiva Las Palmas. Entre los deportivistas y los puestos de ascenso directo median actualmente siete puntos, pero para el director deportivo el campeonato todavía ofrece la posibilidad de reconducir la situación.

Superar esta crisis de resultados, argumentó, será tarea de todos y por eso recomendó "fortaleza" para remontar el vuelo en la clasificación. "En una temporada tan larga todos tenemos momentos buenos y complicados", reflexionó. "Para nosotros este es el complicado y la clave es mostrar fortaleza, ahora se verá la verdadera cara de los que estamos en este proyecto. Hay que dar un paso adelante y salir de esta situación. Nos iba a pasar en algún momento y ha llegado ahora. Hay unión, fortaleza y convicción en la directiva, el cuerpo técnico y jugadores", destacó.

El equipo deberá resolver ante el Almería la semana que viene los problemas que atraviesa su juego desde hace semanas. También se cuestionó ayer a Carmelo del Pozo sobre el paso atrás que ha experimentado el conjunto, lejos de las prestaciones que mostró en el primer tramo del campeonato. El director deportivo no esquivó el debate acerca del rendimiento del equipo y de sus discretas actuaciones recientes, pero recordó que cualquier análisis queda condicionado siempre por el resultado. "Si creemos que tener ocho ocasiones ante el Nàstic es válido para ganar, estoy conforme con el juego del equipo. Si con eso no nos llega y queremos dos ocasiones y ganar... A mí me interesa ganar y creo que generando ocho oportunidades es más fácil. También digo que si generamos dos y nos llevamos los tres puntos, estaré contento. A la gente lo que le gusta es que el equipo gane. ¿Jugamos mejor en Granada que contra el Nàstic? Pero la afición salió más contenta de Granada. Y no fue por lo futbolístico. Surge el debate y estoy de acuerdo que lo haya, lo entiendo", indicó.

El director deportivo blanquiazul repasó la actualidad del equipo coincidiendo con la presentación de Vítor Silva, el único jugador junto a Íñigo López que se ha incorporado a la plantilla en el mercado de invierno. Carmelo, en ese sentido, negó que esté arrepentido de no haber buscado más refuerzos durante el pasado mes de enero. "No, porque creo mucho en los jugadores que tengo ahí dentro", recalcó. "No creo que haya puestos en los que falten jugadores", respondió acerca de las carencias que puede haber en el equipo deportivista debido a las lesiones que han encadenado en los últimos meses jugadores con mucha presencia en las alineaciones y de la salida de Carles Gil con destino al fútbol estadounidense.