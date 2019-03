Dilema en la mediapunta

Natxo González tiene un dilema por resolver antes de recibir mañana al Almería en Riazor. Huérfano de Edu Expósito, el entrenador deportivista deberá encontrar un recambio que encaje en la mediapunta tan bien como lo ha hecho el ex del Fabril en los últimos partidos. Natxo lo colocó contra Las Palmas en una posición desconocida para él y mantuvo el nivel que había mostrado antes en el centro del campo, pero esta semana no estará disponible para el técnico.

Una sanción le apartará del once y pondrá en una aprieto a su entrenador, que deberá resolver su ausencia en una zona del campo especialmente delicada. Desde la salida de Carles Gil el pasado mes de enero ese puesto ha quedado cojo. Natxo se quedó sin jugadores del perfil del valenciano, a pesar de que ha utilizado tanto a Cartabia como a Pedro Sánchez en esa posición. Ninguno de los dos, sin embargo, es un especialista y sus características encajan mejor en la banda que por detrás de los delanteros.

El club trató de buscar una solución improvisada y firmó a Vítor Silva, que había rescindido su contrato con el Reus antes de la expulsión definitiva del conjunto catalán de la competición. El portugués es el jugador de la plantilla que mejor encaja en esa posición de mediapunta y ante el Almería podría tener su primera oportunidad desde que se confirmó su fichaje definitivo.

Silva, sin embargo, parte con una condicionante: apenas ha tenido minutos de competición desde hace nueves meses. La falta de ritmo es su principal hándicap, pero no ha impedido que Natxo se plantee su titularidad mañana contra el Almería. El portugués podría relegar al banquillo a Pedro Sánchez, que tampoco tendría hueco en la banda. Ahí regresaría Fede Cartabia tras su suplencia contra la Unión Deportiva Las Palmas y se mantendría Matías Nahuel si supera definitivamente las molestias que arrastra desde ese encuentro.

La propuesta sería la misma que Natxo empleó ante el conjunto canario hace dos semanas, con un doble pivote en el centro del campo con sus inquilinos todavía por definir. Todos parten con posibilidades, porque tanto Mosquera como Vicente, Álex y Didier Moreno han tenido hueco en los planes del entrenador esta semana.

La obsesión de Natxo, sin embargo, es conseguir que el equipo se despliegue con naturalidad, con paciencia, y no se descuide defensivamente como en los últimos partidos.