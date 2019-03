Vítor Silva: "El equipo está un poco ansioso y precipitado; no es el mejor momento"

Vítor Silva: "El equipo está un poco ansioso y precipitado; no es el mejor momento" Pardellas

Vítor Silva, que debutó como deportivista, reconoció que el equipo no pasa por su mejor momento a pesar de que ha sido la última incorporación. "El equipo está un poco ansioso, un poco precipitado, no es el mejor momento de la temporada. pero es una situación normal", indicó el centrocampista.

Silva indicó que el bache de resultados deportivistas quedará atrás, aunque admitió que existe cierta preocupación. "Siempre te preocupas cuando no ganas, pero yo que estoy con ellos todos los días y los veo entrenar no me preocupa mucho porque sé que los tres puntos llegarán", manifestó el portugués.