Tino: "Si fuimos capaces, somos capaces"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, expresó esta mañana su confianza en la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo para que sean capaces de "recuperar la mejor versión" en estas últimas once jornadas de Liga. Cree que el ascenso directo aún es posible, pero considera que tampoco sería "ningún drama" subir por medio del play off. "Es indudable que no estamos en un buen momento de juego, que estamos atascados y estamos entre tinieblas de alguna manera. No estamos teniendo la fluidez y la claridad de otros momentos de la temporada y precisamente a eso me aferro. Me aferro a que este grupo es un buen grupo de futbolistas, es un buen grupo el cuerpo técnico, están trabajando bien y espero que se puedan recuperar las versiones y rendimientos de otras fases de la temporada. El Deportivo ganó a los dos que están en ascenso directo (Osasuna y Granada). Ninguno de los que va delante de nosotros nos ha ganado. Por lo tanto, si fuimos capaces, sinceramente, pienso que somos capaces", afirmó el presidente en Riazor tras el preestreno del reportaje Informe Robinson: Superdepor, te quiero igual, una "obra maestra audiovisual" a juicio del actual presidente.

"El grupo de jugadores que tenemos y el cuerpo técnico están motivados para ello y se trata de romper esa dinámica", añadió Tino Fernández, consciente de que en las últimas jornadas todos están "más espesos que en otros momentos y sin esa pizca de suerte que están teniendo nuestros rivales". El presidente recalcó su "confianza total en el grupo y en que podemos sacarlo adelante".

Sobre el futuro de Natxo González, aseguró que nunca "hasta la fecha" se ha puesto en duda su continuidad: "En ningún momento el consejo de admnistración se ha planteado nada con respecto a Natxo González. Tenemos confianza en todos los jugadores, en todos los miembros del cuerpo técnico y de manera singular en Natxo González. Los miembros del consejo nos reunimos todos los lunes por la tarde y en ningún momento ha salido hasta la fecha nada que tenga que ver con la continuidad del entrenador". Eso sí, evitó garantizar que el técnico vitoriano seguirá hasta el final cuando fue preguntado sobre si dirigirá las once jornadas que faltan: "El mensaje que quiero que quede hoy es 'vamos a ganar en Oviedo'. No voy a hablar más de algo que ya acabo de decir. El objetivo es ganar en Oviedo, es recuperar la mejor versión que nos hizo ganar en Granada, ganar al primero, y ganar los dos partidos al segundo. Ese es el Deportivo que queremos. Todo lo demás es accesorio y creo que no toca".

A su juicio, el Dépor debe sacudirse la ansiedad para recuperar su mejor versión. "Vamos a intentar ir a Oviedo a hacer nuestro partido, a recuperar nuestro juego y a jugar más tranquilos. La gran diferencia contra el Almería fue la serenidad con la que el Almería afrontó el partido", explicó sobre el último rival, más sereno que un Deportivo que cometió "algunas imprecisiones y errores impropios de los jugadores que tenemos. Es objetivo es recuperar la versión que nos permitió ganar a los rivales más difíciles de la categoría", insistió Tino Fernández.