Didier Moreno: "Tenemos que centrarnos en nosotros mismos"

Didier Moreno se pronunció esta mañana sobre la dinámica en la que se encuentra instalado el equipo y la manera en la que afrontan el partido del domingo contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. "El vestuario está tranquilo, con la consciencia de que tenemos que empezar a sumar, de que tenemos que ser líder en la búsqueda de los objetivos que tenemos", reflexionó. "La necesidad de ganar es de todos los equipos de la categoría, pero nosotros no vamos a mirar a los demás, sino centrarnos es nosotros. Tenemos el deseo de poder ir a Oviedo y hacer un gran partido", añadió el centrocampista.

El colombiano parte con la esperanza de volver a ser titular después de su buena actuación la semana pasada contra el Almería. En ese sentido se refirió a los silbidos que en ocasiones ha escuchado de la grada y sobre si alguna vez se había sentido injustamente tratado. "Siempre digo que el aficionado está en su deber de expresar lo que ve y lo que siente, hablar de injusticia o no, no voy a hacerlo. Las veces que he salido al campo he tratado de aportar y disfrutar, por eso estoy tranquilo", manifestó.

Contra el Almería reconoció que le ayudó jugar en su posición natural: "Actuar más de pivote es más de mis características".