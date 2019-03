Diego Caballo pone el foco única y exclusivamente en el "trascendental" partido del domingo en Oviedo. Confía en que el Deportivo sea capaz de prolongar en el Carlos Tartiere la fiabilidad de sus últimas salidas para regresar con una victoria que sirva de punto de inflexión: "Este equipo puede dar mucho más y estoy seguro de que lo dará".

Tal y como están rindiendo en Riazor, ¿mejor jugar fuera?

No creo que sea mejor jugar fuera o mejor en casa. El único pensamiento es ir este domingo a por los tres puntos. Nos ha tocado fuera y es un partido trascendental porque se va acercando el final.

En la primera vuelta el Dépor era un rodillo en casa y flaqueaba a domicilio. ¿Por qué se ha invertido esa tendencia?

Sería difícil decir por qué se está dando así. La realidad es que ahora fuera estamos ganando o puntuando, y en casa nos está costando una barbaridad. Pueden ser rachas, cosas que surgen, y puede pasar. Lo único que hay que hacer es darle importancia a lo que suceda el domingo.

¿Y ganar también por esos 3.000 deportivistas que estarán en Oviedo?

Sí, claro. La afición se está portado muy bien y tenemos que dar un plus. Igual que ellos están dando ese plus, nosotros tenemos que darlo el día que nos toque partido.

¿En Riazor les pesa la presión de tener que ganar sí o sí?

No creo que sea sentirnos presionados o sentirnos con dificultades. Los otros equipos también juegan, pueden hacerlo muy bien, y es verdad que, las cosas como son, no nos están saliendo las cosas como queremos.

¿El domingo es la última oportunidad para engancharse a la pelea por el ascenso directo?

No creo que sea cuestión de pensar que es la última oportunidad sino que es la primera oportunidad. Lo más cercano es lo único en lo que tienes que pensar. Lo que suceda después, llegará su momento. Lo primordial es llegar bien al domingo, hacer bien las cosas y conseguir los tres puntos.

¿Qué parte de culpa tienen los futbolistas en esta crisis?

Mucha parte. Al final, somos los que jugamos y los que tomamos decisiones dentro del campo. Nosotros tenemos mucha culpa de ello y a lo mejor no estamos personalmente rindiendo todos al mismo nivel y estamos por debajo de nuestro nivel.

¿A Natxo lo ve con fuerzas?

Sí, y al equipo también, no solamente al míster. Seguiremos con las mismas fuerzas hasta el último partido.

¿Volver al rombo puede hacer que se sientan más seguros en el campo al ser un sistema que les funcionó en el pasado?

Cuando teníamos el rombo y ganábamos, era perfecto; cuando teníamos el rombo y no se conseguían las cosas, es que había que cambiar de sistema; cambiamos de sistema y se ganaba, y era la leche; ahora no se ganan los partidos y es que el sistema tal... Sería difícil decir si refuerza jugar con rombo o jugar con otro sistema. Sería engañarnos a nosotros mismos porque nos han funcionado más cosas.

¿Por qué les está costando más competir ante rivales modestos que contra los de arriba?

Igual hemos bajado un poco a nivel individual todos y por eso nos está costando más de la cuenta y se nos hace más difícil todo. Hemos sido capaces de enseñar el mejor futbol que sabemos hacer y competir como hemos competido, por eso pienso que este equipo puede dar todavía mucho más y estoy seguro de que lo dará.

Sin renunciar al ascenso directo, ¿hay que empezar a pensar en la vía del play off ?

El equipo está pensando en el partido del domingo, que es el principal objetivo, sacar los tres puntos. Solo pensamos en eso.

A nivel personal, ¿cómo se está encontrando en su primera temporada en Segunda?

Bien. Contar con los minutos que estoy contando, cuando eres un recién ascendido a la categoría, te da motivación y se agradece. Lo principal es estar disponible y, sobre todo, trabajar bien día a día para que el míster pueda contar contigo en cualquier momento.

¿Su valoración es positiva?

Es positiva, aunque siempre soy autocrítico y cuando no estoy bien soy el primero que lo sé, el primero que no justifica nada y que se aprieta a uno mismo. No hay que engañarse a uno mismo porque, si no, no vas a mejorar.

¿Se incluye en ese cupo de jugadores que pueden subir su nivel?

Sí. Puedo dar mucho más, al igual que la gente que ha dado ese nivel puede dar otra vez ese nivel y estar a la altura.

¿Cómo afrontan los futbolistas este momento de dificultad a nivel grupal en el vestuario?

Más juntos que nunca. Estamos muy unidos. Esta mala racha o mal momento que estamos pasando lo único que nos va a hacer es apretar el culo, como se dice, y juntarnos mucho más.