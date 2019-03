Anquela: "Lo peor del fútbol es quedarse en tierra de nadie"

"La semana ha sido complicada". Cuatro días después de perder su primer derbi y sólo tres tras una de las mayores crisis institucionales recientes del Oviedo y del Sporting, el entrenador azul, Juan Antonio Anquela, salió a la palestra y pidió "cordura". Relajado, digerido el mal trago de El Molinón, media sonrisa, en un día veraniego en El Requexón, el técnico jienense se sentó ante los periodistas y no dejó ningún asunto sin tocar „ni en los despachos ni en el balón„ cuando en lo deportivo llega el tramo definitivo en Segunda: 10 partidos para intentar meterse en el play-off, el objetivo del club esta campaña „ahora lo separan cuatro puntos„.

En los asuntos del césped Anquela, además de analizar ya más en frío lo sucedido en el derbi, pidió no perder la ilusión: "Ojalá estemos peleando hasta el último minuto por algo. Lo peor del fútbol es quedarte en terreno de nadie, eso es un peligro tremendo. Aquí hay que estar con la ilusión siempre a tope, podemos estar más acertados o menos, pero eso es un valor que este equipo siempre ha llevado como bandera", dijo Anquela, en un tono optimista.

Antes respondió largo y tendido a las preguntas sobre lo sucedido en El Molinón el domingo. No quiso valorar en profundidad las jugadas polémicas: "No las he vuelvo a ver. Lo que vi lo vi en el campo, esto funciona así. Es una pena, porque hubiésemos dado una alegría tremenda a nuestra gente, que es lo que todo el mundo se merecía", matizó, para poco después desvelar alguna clave del ánimo en el vestuario azul de El Molinón justo después de perder el derbi: "Ellos tienen que convivir con todo esto. Cuando tu entras a un vestuario y ves a un futbolista llorando de impotencia cuesta mucho levantar eso. Yo lo vi el domingo pasado y me llegó al alma. Entendíamos que no supimos digerir lo que el fútbol nos deparó y saltamos con toda la rabia. Este futbolista sacó toda la rabia que llevaba dentro y toda la justicia que no se hizo", dijo Anquela, refiriéndose a Ibrahima, el autor del gol anulado ante el Sporting.

En la previa del derbi Anquela, tras el consejero del Oviedo Fernando Corral, mandó un mensaje de cordialidad y unidad respecto al Sporting. "Queramos o no, tenemos que ir de la mano en alguna cosa", dijo entonces. José Alberto, entrenador rojiblanco, recogió el guante y elogió a Anquela ("me encanta"). El escenario ha cambiado drásticamente, tras sendos comunicados de los dos clubes y la "interrupción" de las relaciones por parte de los carbayones. "Fútbol. No hay que darle más trascendencia. Lo único que puedo decir es que nuestra gente es pacífica, que va a todos los lados y en líneas generales ha creado muy pocos problemas, si es que los ha creado en algún sitio. No puedo valorar más. Tenemos que intentar poner toda la cordura posible y nada más, es lo único que se requiere en ese momento", respondió Anquela sobre las relaciones entre Oviedo y Sporting".

Mañana, ante el Dépor en el Tartiere (18.00 horas), el consejo del Oviedo ha convocado una protesta contra la Liga en defensa de sus aficionados que consiste en no acceder al estadio hasta el minuto 12. "Cuando se produzca lo diré, no estoy acostumbrado a ver un partido sin aficionados. Me gusta jugar con gente, pero ahí no entro. Lo que haga la directiva tenemos que apoyarlo a muerte, que para algo son nuestros jefes y nada más", zanjó.

También tocó asuntos estrictamente del juego. El Oviedo volvió a tener mucha posesión ante el Sporting sin éxito final. También le pasó contra el Mallorca, en la derrota en Son Moix. "Es fútbol... No sé. En Mallorca también la tuvimos y el otro día no lo hicimos mal, pero nos faltó calma. Al final apretamos con el corazón y la fuerza. Esas cosas están ahí, a mi me gusta ganar. ¿Cómo? Pues no lo sé, unas veces será desde la posesión y otras desde la efectividad. En los últimos la hemos tenido pero no hemos sido lo efectivos que deberíamos", aseguró.

¿Le beneficia al Oviedo un juego más directo, como el de la segunda parte en El Molinón?: "Antes me decían al revés. Me decían que si tuviese tres en el medio campo tendríamos la pelota y jugaríamos mejor. Haga lo que haga el toro te va a pillar siempre. Es normal. Yo no lo sé, en cada momento tendremos que utilizar lo que nos convenga. Si jugamos directo diríamos que no elaboramos. Esto es como funciona y no hay que darle más vueltas. Intentamos ser un equipo equilibrado, unas veces se consigue y otras no".