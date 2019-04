Álex Bergantiños recomendó ayer hacer borrón y cuenta nueva y dejar atrás marzo, mes en el que el equipo pretendía despegar hacia el ascenso y no lo logró. El centrocampista apostó por afrontar abril con otra "mentalidad y sensaciones".

"En marzo quizá hubo una expectativa bastante grande de ganar todo en casa, algún partido se fue por detalles y el equipo perdió confianza. En casa antes parecíamos intratables y luego tuvimos un bajón. Hay que intentar no darle más vueltas y tratar de ganar en casa, que tenemos un partido importantísimo este sábado", dijo sobre el encuentro contra el Rayo Majadahonda en Riazor (16.00 horas).

Bergantiños, que se perderá ese compromiso por sanción, reconoció que marzo "no ha sido un mes provechoso" para el equipo, pero insistió en no darle más vueltas para afrontar el tramo decisivo del campeonato. "No podemos cambiar el pasado, así que hay que pensar en el presente y el futuro, que es lo que podemos mejorar. Entramos en el tramo definitivo y podemos tirar de esa amplitud de plantilla y hacer un esprint bueno", sostuvo. Álex defendió "cambiar de mes, de mentalidad y de sensaciones".