Natxo asume que es el "máximo responsable", pero no se rinde

Natxo González, entrenador del Deportivo, asumió su responsabilidad en la situación de su equipo, que lleva siete partidos sin ganar y que este sábado cayó ante el Rayo Majadahonda (0-2), pero abogó por no rendirse.

"Rendirse, nunca. Ahora iré a mi casa y me derrumbaré y me pegaré cabezazos con las paredes. Pero mañana, si Dios quiere, volverá a amanecer y es nuestro trabajo. Rendirme no va conmigo. Creo mucho en lo que estamos haciendo y hay que seguir adelante", comentó en rueda de prensa.

El técnico indicó que "cuando hay dificultades hay dos caminos, abandonar o ser fuerte", y él opta por lo segundo: "Cabeza arriba y aguantar porque son momentos delicados, pero adelante".

"Asumo que soy el máximo responsable y que tengo que soportar a nivel personal lo que se me viene encima. Son momentos no agradables, pero sabes que en mi trayectoria hay momentos de todo tipo y toca ahora el delicado y complicado", sostuvo.

Natxo no quiso hablar de su futuro y se remitió a lo que ya había dicho hace un par de semanas: "Estaré trabajando al máximo aquí hasta que pueda".