Un partido para "las delanteras"

El entrenador del Deportivo se muestra tranquilo, incluso optimista, por el devenir del equipo, cuyo futuro empezará a definirse en el partido de esta tarde contra el Rayo Majadahonda. Un encuentro que, según el técnico vitoriano se tendría que definir arriba, ya que desde su punto de vista los delanteros van a ser "decisivos". Y explicó el por qué: "Va a ser un partido abierto y vamos a contar con espacios".

Carlos Fernández y Quique González serán, según el técnico, los llamados a tener el protagonismo en el regreso del equipo a Riazor tras el empate en el Carlos Tartiere. Si fuera el cuadro blanquiazul mantiene una trayectoria positiva, en casa sus números son más que reprochables por eso quiere que su equipo ofrezca su "mejor versión" porque es a es la mejor manera de "tener posibilidades de ganar, que lo necesitamos, y para que nuestros seguidores puedan disfrutar porque ya les toca", aseguró Natxo en rueda de prensa.

El Deportivo es quinto a cuatro puntos del segundo (Granada), a tres del tercero (Albacete) y a uno del cuarto (Málaga), "Estamos en la pomada", aseguró el técnico blanquiazul. "Estas jornadas empiezan a ser decisivas, pero para llegar hasta aquí en esta situación han pasado otras 32 jornadas", que son las que llevaron al equipo deportivista a seguir con posibilidades. "Nos gustaría tener cinco puntos más, sin duda; pero seguimos con todas las posibilidades intactas", afirmó.

está obligado el Deportivo por compensar a sus seguidores pero sobre todo por no quedar descolgado de la lucha por el ascenso, incluso fuera de los puestos de promoción; sin embargo, el entrenador deportivista prefiere no hablar de números. "Nosotros tenemos que focalizar nuestra atención en nuestro rendimiento y cuanto más lo hagamos mejor será", apuntó. "No estamos para fijarnos en los demás porque ya nos llega con lo nuestro", agregó el técnico deportivista.

Sí aceptó hablar de Edu Expósito, al que recupera después de dos partidos ausente por sanción federativa. "Es un jugador distinto en esa zona „el centro del campo„ con una evolución y un rendimiento del que ya hablamos. Espero que tenga desequilibrio y se mantenga en la misma línea de hace tres semanas", que fue cuando disputó su último partido y en el que fue expulsado con cartulina roja directa. Fue cuando el Las Palmas ganó en Riazor.

El entrenador deportivista valoró también al Rayo Majadahonda, un equipo irregular, pero que ofrece una apuesta muy clara: le gusta tener el balón. "Es un equipo distinto porque le da importancia a la pelota en todas sus líneas y puede haber un momento en el que nos la quite y nos pueda hacer sufrir. Hace algo que no es fácil en esta categoría", explicó Natxo sobre el rival de esta tarde, que busca alejarse un poco más de los puestos de peligro.