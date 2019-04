Dubarbier, la gran novedad de la primera lista de Martí

Dubarbier es la gran novedad en la primera lista de José Luis Martí para su estreno mañana ante Osasuna, aunque no es la única. Pedro Mosquera es el otro futbolista recuperado para la causa en esta primera relación de expedicionarios del entrenador balear. A las bajas por lesión de Fede Cartabia, Carlos Fernández, David Simón y Krohn-Dehli, se suman las ausencias por decisión técnica de Vítor Silva, Saúl e Íñigo López.

"Dubarbier está integrado en el grupo. Su condición es buena y su ritmo es interesantísimo", aseguró Martí sobre la gran novedad en la convocatoria, un futbolista que no entró en los planes de Natxo desde que a finales de 2018 se lesionó en Zaragoza. La lista no despeja muchas de las dudas con respecto al once. El equipo trabajó a puerta cerrada en Riazor y Martí no dio pistas.