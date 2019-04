Martí, "convencidísimo"

En un momento de la temporada en el que la fe en el Deportivo está bajo mínimos, José Luis Martí cree de forma decidida en las posibilidades de sus jugadores, cuyo trabajo le ha llenado de motivos para esperar una reacción inmediata, empezando por por ganar esta tarde al Extremadura. El técnico está "convencidísimo" de que ese será el desenlace si el equipo traslada al terreno de juego de Riazor todas las cosas buenas que hizo a sus órdenes en los últimos días. "Tengo máxima confianza en mis jugadores después verlos trabajar durante la semana. Los veo tan bien entrenando, con tanta confianza, ilusión, alegría y con unas ganas imperiosas de volver a ganar, que estoy plenamente confiado en que el equipo va a rendir al nivel. Después, el acierto marcará el devenir del resultado, pero estoy muy convencido, convencidísimo de que en el nivel que me han demostrado durante estos días, el equipo va a ser un equipo valiente, agresivo, va a ir a por la victoria y se la va a llevar", explicó tras el entrenamiento de ayer en Riazor.

El balear es consciente de la enorme trascendencia del encuentro de esta tarde y lo encara como todos, con el único objetivo de sumar los tres puntos ante el Extremadura. "No entiendo el fútbol como que no sea una final cada partido, del primero al último. Son tres puntos, independientemente de la jornada que sea", matizó Martí.

Sobre la situación de Saúl García, al que dirigió en el Tenerife y dejó fuera de las dos convocatorias ante Osasuna y Extremadura, el entrenador del Dépor asegura que no está contando con él porque está apostando por Diego Caballo, no por ninguna otra causa: "El que me conoce sabe que las decisiones las tomo yo siempre. Conozco muy bien a Saúl y a Diego también. Tenemos la capacidad de decidir y en este momento entendemos que tiene que jugar un jugador. Cuando seguro le toque la oportunidad a Saúl de participar, lo va a hacer bien porque se está entrenando perfectamente y lo está demostrando día a día". También se refirió a la ausencia de Vicente en la lista, igualmente por decisión técnica. "Tengo muchísimos jugadores en esa posición. Todos se merecen estar, pero estoy aquí para tomar decisiones. Lo que intentamos es que todo el mundo esté activo y comprometido con la causa", indicó.

Sobre el rival, asegura que el Extremadura es un equipo "muy ordenado que confía en ese orden", pero a la vez peligroso a la contra, motivo por el cual "no hay que permitirle ningún espacio". "Queremos ser protagonistas con el balón, no permitir contras del rival y, lo más importante, finalizar las jugadas", añadió Martí.