Borja Valle: "Entiendo que haya nerviosismo, preocupación y enfado"

Borja Valle se pronunció esta mañana sobre la delicada situación que atraviesa el equipo después de la derrota de ayer contra el Extremadura en Riazor. "Entiendo que haya nerviosismo, preocupación y enfado. Lo entiendo porque nosotros sentimos eso también. Es normal, cuando te alejas del objetivo es normal que salten las alarmas, que haya miedo y que haya enfado también", manifestó esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

El tropiezo de ayer ha dejado al equipo prácticamente sin opciones de alcanzar los puestos de ascenso directo y a cuatro puntos de las posiciones de play off, pero Borja Valle evitó descartar cualquier posibilidad. "No descarto absolutamente nada porque esto es fútbol y todo puede suceder. Está difícil, pero yo no quiero descartar nada. Lo último que podemos hacer es perder la fe y bajar los brazos", indicó.

A pesar del mal momento, el jugador berciano entiende que pueden engancharse a la competición y devolver la ilusión a los aficionados. "Depende de nosotros, si empezamos a conseguir puntos y a ganar entiendo que todo el mundo que está enfadado se vuelva a enganchar. Solo podemos dar las gracias a toda esa gente que no está apoyando en este momento difícil", apuntó.