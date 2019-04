Tino lo deja y convoca elecciones

Tino Fernández y su equipo directivo lo dejan, una decisión que no tiene vuelta atrás y que anunciaron ayer por medio de un comunicado en el que informan de la convocatoria "en el menor plazo posible" de una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que "renunciarán al cargo para proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno". El consejo de administración se reunió ayer para analizar la crítica situación del Deportivo, agravada por la derrota del domingo frente al Extremadura, y optó por renunciar a sus cargos para abrir una nueva etapa. La decisión de abandonar llega en un momento especialmente delicado, con el equipo en caída libre permanente, ahora a cuatro puntos de la zona de play off de ascenso. Antes de apartarse, el presidente y sus consejeros seguirán en sus funciones hasta que no se celebre esa junta extraordinaria. El plazo desde que se convoque públicamente la asamblea hasta que se haga efectiva es de un mes, así que lo más probable es que sea en junio.

"El Real Club Deportivo de La Coruña SAD anuncia la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que los seis miembros del Consejo de Administración de la entidad renunciarán al cargo para proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno", informó el club en un comunicado, en el que añade que tras la reunión de ayer del consejo "se han dado instrucciones a la Asesoría Jurídica del Club para que en el menor plazo posible se publiquen los anuncios oficiales y dicha Junta se celebre".

"El Consejo de Administración del Real Club Deportivo quiere pedir a todo el deportivismo el máximo apoyo en lo que resta de temporada para que se puedan alcanzar los objetivos, todavía materializables, de sus dos principales equipos: el ascenso del Real Club Deportivo a LaLiga Santander y el del Deportivo Abanca a la Liga Iberdrola", añade la nota. Presente convulso y futuro incierto para un club cuya viabilidad económica depende, fundamentalmente, de que el equipo sea capaz de regresar a Primera División cuanto antes, este mismo año o, en el peor de los casos, el que viene.

Junto a Tino Fernández cesarán en sus funciones los otros cinco consejeros: Enrique Calvete, Martín Pita, Juan José Jaén, Daniel Ramos y Ramón Piña, quien accedió al equipo directivo en julio del año pasado para cubrir la vacante tras la dimisión de Fernando Vidal en octubre de 2017. Piña entró en el consejo en la Junta Extraordinaria del 12 de julio de 2018, convocada para celebrar unas elecciones a la presidencia a las que finalmente solo se presentó Tino Fernández. Obtuvo el respaldo casi unánime del accionariado presente y representado en la asamblea y resultó reelegido hasta 2023. Un apoyo similar al que recibió en la última junta ordinaria, la del 28 de noviembre del año pasado.

Gritos de "directiva, dimisión"

Entonces el Dépor había empezado la temporada ofreciendo un rendimiento notable, sobre todo en los partidos de Riazor. Sin embargo, ese esperanzador arranque se truncó en los últimos meses para acabar llevándose por delante a Natxo González, el octavo técnico de la etapa de Tino. La situación no ha mejorado con el noveno, José Luis Martí, y la paciencia de la afición deportivista hace tiempo que se agotó.

Tras la derrota ante el Extremadura los seguidores despidieron al equipo con una gran pitada y también enfocaron hacia el palco para dedicar gritos de protesta contra el consejo. "¡Directiva, dimisión!", se escuchó con fuerza en Riazor, una demanda que al día siguiente fue atendida por los dirigentes con el anuncio de su renuncia. Se avecinan nuevos tiempos en el Deportivo, pero antes el equipo tiene la obligación de pelear hasta el final las opciones, cada vez menos, de engancharse al play off para luchar por el objetivo inicial del ascenso.