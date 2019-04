Martí se abstrae del adiós del consejo: "No cambia nada para nosotros"

El entrenador del Deportivo, José Luis Martí, optó esta mañana por no valorar la nueva situación en el equipo tras el adiós anunciado por el presidente, Tino Fernández, y sus consejeros. "Lo único que me preocupa es mi trabajo, intentar entrenar a los futbolistas, dejarles claro nuestra filosofía y qué es lo que nos vamos a encontrar, en este caso contra el Numancia. Seguimos trabajando. No cambia nada para nosotros. Únicamente nos dedicamos a lo que lo que nos compete, que es intentar ganar cada fin de semana", explicó el balear.

Prefiere abstraerse de todos los asuntos extradeportivos y centrarse, única y exclusivamente, en lo que depende de él. "Llevo 24 años en el mundo profesional del fútbol. Las situaciones que se produzcan fuera, son situaciones que tendrán que contestar los propios implicados. Mi implicación es máxima en mi trabajo y a eso me dedico yo", recalcó.

"Lo principal para mí es hacer mi trabajo bien. Estar en el Deportivo, inculcar mis ideas, mi filosofía y mi predisposición para conseguir lo que todos queremos, los puntos de tres en tres. No me centro en otras circunstancias y no analizo nada más que mi trabajo y concienciar a mis jugadores de lo que tenemos que hacer en el terreno de juego", zanjó Martí, que prevé mañana en Soria "un partido muy disputado en cuanto a la posesión".

Entre los 19 convocados figura Saúl, por primera vez en una lista con el nuevo técnico, que lo dejó fuera ante Osasuna y Extremadura. "Evidentemente en función del partido hemos decidido que es uno de los jugadores que puede ayudar, desde el inicio o desde el banquillo. Es uno mas de la plantilla, está entrenando perfectamente y se ha ganado la situación de entrar en la convocatoria", argumentó el entrenador esta mañana en Riazor.