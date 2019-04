Tino tranquiliza al vestuario

Tino Fernández explicó ayer a los integrantes de la primera plantilla del Deportivo las razones que le llevaron a presentar la dimisión en compañía de los otros cinco integrantes del consejo de administración del club. El presidente se reunió en los vestuarios de Abegondo con los futbolistas antes de que estos iniciasen la sesión de entrenamiento matinal para transmitirles tranquilidad y asegurarles que nada va a cambiar hasta que finalice la temporada, al tiempo que los exhortó a dar un último empujón para tratar de alcanzar una de las plazas que dan derecho a disputar la promoción. Fernández apareció de sorpresa en la ciudad deportiva, en solitario, y accedió directamente al interior de las instalaciones, donde se entrevistó con los jugadores. Después de la reunión se subió a su vehículo, hasta donde lo acompañó Carmelo del Pozo (el director deportivo), y se marchó.

El máximo mandatario del club deportivista expuso las razones de su renuncia, aunque no trascendieron las palabras que transmitió a los futbolistas y a los técnicos, ya que todos optaron por mantener la reserva, pues el protagonismo le corresponde al propio Fernández, según afirmó ayer Eneko Bóveda en la sala de prensa de ciudad deportiva. "No puedo decir nada más pero no porque juegue a ocultar nada, sino porque no soy esa figura que tiene que decir las razones que ha llevado a la directiva a tomar la decisión", dijo el defensa vasco y uno de los capitanes del primer equipo. En cualquier caso sí se pudo saber que el todavía presidente transmitió tranquilidad y que la entidad seguirá funcionando con normalidad. La explicación fue "con toda la coherencia y naturalidad", añadió el defensa deportivista.

Tranquilidad porque este consejo de administración continuará ejerciendo y cumpliendo con todas sus obligaciones hasta que se celebre la Junta Extraordinaria que le encargó a Oscar Rama, el asesor jurídico del club, y solo dejará de ejercer una vez el relevo en el consejo de administración se haga efectivo. Las fechas previstas por los actuales dirigentes hablan del segundo fin de semana del mes de junio, es decir cuando falten dos jornadas para que concluya la liga regular. Pudiera suceder que en esa fecha no hubiese ningún candidato, entonces tendrían que convocar una nueva Junta Extraordinaria, y de nuevo habría que aguardar a que se cumpliese el mes de plazo y con este consejo al frente del club. Está obligado a seguir porque desde julio de 2018 adquirió un mandato de otros cinco años y no puede dejar la sociedad sin dirección. Es una posibilidad pero "irreal", según fuentes cercanas al club. Dichas fuentes están convencidas de que aparecerá alguna persona que quiera tomar las riendas y sustituir a Tino Fernández y sus compañeros en el consejo de administración. Incluso hay quien piensa que el relevo ya tiene nombre, aunque hasta la fecha no haya trascendido.

Por eso los futbolistas entendieron con "normalidad" la explicación del presidente. "No ha habido ninguna cara de póker ni ninguna otra cosa rara", reconoció Bóveda. "Se ha entendido absolutamente. Como jugadores, todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos cierto deber hacia el máximo mandatario, que ha hecho una apuesta antes o después por nosotros", añadió. Además, explicó que él está acostumbrado a este tipo de situaciones. "Yo vengo del Athletic y allí hay elecciones cada cuatro años y no por eso se para el mundo", argumentó para transmitir la sensación de tranquilidad que existe en el vestuario. "No estamos ni un uno por ciento preocupados con este asunto; este club cuenta con unas estructuras muy sólidas", sentenció. Los futbolistas acudieron a ejercitarse tras la reunión en la que fue penúltima sesión de trabajo antes del desplazamiento a Soria.